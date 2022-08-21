ظروف الاتحاد

لم يعرف نادٍ سعودي من المصاعب الإدارية والمالية خلال السنوات العشر الأخيرة ما واجهه نادي الاتحاد، حتى بات يتصرف في أيام الرخاء على طريقته في وقت الشدة والمنع من التسجيل، ما جعل مجلس إدارته يتصرف دائمًا على طريقة البحث عن المتاح، ودخول سوق الانتقالات بأدوات حاطب الليل.!

أصبح الاتحاد بعد سنوات طويلة من تنفيذ الصفقات اللافتة، رهن السقف المنخفض لطموحات مسؤوليه قياسًا على حركة الهلال والأهلي والنصر والشباب في سوق الانتقالات، واللافت أن مفاوضي الاتحاد يعقدون صفقات متواضعة بمبالغ كبيرة، يمكن لها أن تجلب أفضل اللاعبين، وتسد حاجة الفريق إلى محترفين مؤثرين، خاصة أن التفريط في بطولة الدوري، خلال الموسم السابق، جاء بسبب تراجع مستوى كبار السن، من أمثال برونو هنريكي، وأندريه فيليبي، وعدم قدرتهم على الركض حتى خط النهاية.

ما زال رئيس نادي الاتحاد ومعاونوه لا يبذلون جهدًا كبيرًا في البحث عن اللاعبين المحليين والأجانب، على الرغم من خروج منافس قوي من سوق الانتقالات بعد هبوط المنافس التقليدي الأهلي إلى الدرجة الأولى، وبرهنت صفقة انتقال طارق حامد أن تحالف “أنمار ـ كعكي” يعاني حاجزًا وهميًا يحول دون رفع سقف الطموحات والتفاوض مع لاعبين مؤثرين، وهذا يعني أن التفاوض مع الزمالك يجب أن يبدأ مثلًا من المهاجم أحمد سيد “زيزو”، وليس من طارق حامد، الذي لم يعد مفيدًا للنادي القاهري، وأصبح زائدًا عن حاجته.

الاتحاد حاليًا يمتلك مجموعة من أفضل المحترفين الأجانب في الدوري السعودي بوجود جروهي، وحجازي، وكورونادو، ورومارينيو، وكوستا، وحمد الله “في حال ترويض مزاجيته”، غير أن هذا لا يكفي لمواصلة الانتصارات حين يشغل برونو هنريكي، وطارق حامد، أهم مركزين في الفريق، ولا يشفع للبرازيلي والمصري أنهما كانا في أفضل حال قبل خمسة مواسم، إلا إن كانت إدارة الاتحاد تسعى إلى تكريمهما من باب المسؤولية الاجتماعية.

أنصار “النمور” يرون أن قائمة فريقهم قادرة على تحقيق الدوري السعودي والبطولة الآسيوية، وأن الفريق الحالي بحاجة إلى صفقة نوعية في منطقة المحور للاستفادة من قوة وشراسة اللاعبين في المقدمة، إلا أن القلق تسرب إليهم عقب الإعلان عن صفقة طارق حامد، والإبقاء على هنريكي، لاعتبار أن عدم معرفة الإدارة باحتياجات الفريق نكسة بحد ذاتها، وربما تكون سببًا في تكرار ما حدث في الموسم السابق، حين تقدم الاتحاد طيلة السباق، قبل أن يبدأ بالتراجع في الأمتار الأخيرة والحاسمة.

*نقلا عن الرياضية السعودية