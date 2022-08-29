هوية.. تجارية.. شاملة

أطلق الهلاليون هويتهم الجديدة بعد التطوير الذي عملوا عليه طوال السنتين الماضيتين كما ذكر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأستاذ سلطان آل الشيخ.

وكان العنوان الأبرز للهوية الجديدة هو الشمولية والصبغة التجارية. فالهوية الجديدة وحدت الجهود وتوافقت مع التوجه الجديد لوزارة الرياضة حيث تسعى لتطوير كافة الألعاب، إضافة لدعم الألعاب النسائية في الأندية، لذا نجد أن توحيد شعارات الهلال تحت هوية واحدة وشعار واحد، هو دعم للتوجه الجديد وتدعيم للشمولية في النادي بحيث تكون الجهود الإدارية مركزة والرسائل التسويقية موحدة.

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بالنسبة للصبغة التجارية للهوية الجديدة، فهذا أمر يتضح من خلال شراكة الهلال الذكية مع شركة جاهز في إنتاج تطبيق جديد أسموه (بلو ستور) يملك الهلال 49 ٪ من أسهم هذا التطبيق فيما يملك جاهز 51 ٪. والتطبيق بدأ وسيستمر في بيع كل ما يخص الهلال من منتجات وخدمات وأمور متنوعة أخرى.

ومن وجهة نظري الشخصية إن هذه الخطوة التي أقدم عليها الهلال هي من أهم الخطوات التي ستنقل النادي نقلة نوعية على الصعيد التجاري وسنشاهد في أغسطس القادم أرقام إيرادات كبيرة من الأنشطة التجارية للنادي.

أتمنى من جميع الأندية أن تفعّل أنشطتها التجارية بالشكل الأمثل، كما أتمنى من إدارة الاستثمار في وزارة الرياضة أن تمنح جميع الأندية تصاريح بإنشاء شركاتهم الخاصة ليستطيع الجميع أن يعمل بعيداً عن البيروقراطية.

*نقلا عن الرياض السعودية