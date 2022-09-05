كلنا نحب الأهلي..!

انتهى الماضي ويجب أن تنتهي تداعياته، فنحن من يوم الخميس نعيش مرحلة مختلفة عادت فيها الحياة للنادي من خلال فتح أبوابه لكل الأهلاويين، ومن هنا نؤكد على ضرورة استثمار هذا التفاعل الجماهيري لما يخدم القادم...

ننسى أمس ونبدأ من اليوم وننبذ الأنا ونستبدلها بنحن....!!!

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الناس تسأل ما هذا الذي تقدمه الصور عشق أم جنون فقلت الاثنان معاً...!

الأهلي ليس مجرد نادٍ بالنسبة لنا بل هو جزء مهم من تفاصيل حياتنا اليومية...!!

أكتبه في عز حزني بعبارات تشبهه ولا غرو في ذلك فهو لون الحياة وجمالها...!!

يستفزني طرح أراه اليوم فيه تحريض وتشتيت ووصاياه وأشياء أخرى الأهلي منها براء.....!!!

سياسة الباب المفتوح التي انتهجها الشبان الجدد ينبغي أن نتخذ منها خطوة للأمام وليس عشر للخلف....!

الأهلي نادٍ لكل الأهلاويين وليس لكم أو لهم أو لي، ففضلاً من عنده مشكلة مع الأشخاص أو حسابات أو تقاطع مصالح يصفيها بعيداً عن الكيان وعن إدارة جاءت تعمل وشعارها أهلاً بالأهلاويين في ناديهم، ولم تأت لكي تسمع فلانا وتحذيرات فلان أو تضيع وقتها مع ناس يقتاتون على الأزمات...!!!

أعرف أن المرحلة حساسة ووضع النادي يحتاج إلى عمل كبير ودعم كبير، وعليه يجب أن نكون جزءاً من هذا العمل كلٌ في مجاله ...!!

لا حديث اليوم في الإعلام وفي غير الإعلام إلا الأهلي وجماهير الأهلي التي شكلت حالة وفاء غير مسبوقة في دعمها للنادي وإدارة النادي الجديدة، وغداً سترون الجوهرة تمتلئ عشقاً بجماهير الأهلي....!!!

أولى الخطوات: يعلن مجلس إدارة النادي ⁧‫#الأهلي⁩ برئاسة وليد معاذ فتح مدرجات ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور تدريبات الفريق الكروي الأول، مساء اليوم الخميس عند الساعة 7:00م، فيما ستكون جميع مرافق النادي جاهزة لاستضافة الجماهير بداية من الساعة ٤:٠٠م.

من هنا يجب أن نفتح قلوبنا لاستيعاب بعضنا تفاعلاً مع قرار الإدارة الشابة ومن عنده كما ذكرت آنفاً حسابات يصفيها خارج النادي أكرر خارج النادي أزيد خارج النادي...!

أخيراً يقول الزميل علي الزهراني: لا تفضلّوا اسم كائن من كان على اسم (الأهلي)، اسم الأهلي يجب أن يعلو ولا يُعلى عليه، تعلموا واستفيدوا من سلبيات ماضيكم، احترموا وأنصفوا الأشخاص لكن لا تجعلوهم فوق الكيان.



*نقلاً عن عكاظ السعودية