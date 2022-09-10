حظ أوفر لليوث ومبروك لأصحاب السعادة

خطف نادي الرفاع تذكرة العبور لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن غرب القارة، بعد الفوز المثير والدراماتيكي على جاره الرفاع الشرقي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الشوطين الأصلي والإضافي بهدف لكل منها، حيث سيصطدم السماوي مع نادي السيب العماني في عمان، والفائز منهما سيواجه بطل شرق القارة على لقب الكأس.



في عالم كرة القدم يجب على الجميع تقبل الهزيمة مثلما نتقبل فرحة الانتصار، وأن يكون الاحترام متبادلاً بين جميع الأطراف والخصوم في كل الأحوال، فمن هذا المنطلق أود أن أقول حظ أوفر لنا كشرقاويين، وألف مبروك لأشقائنا نادي الرفاع على الفوز والتأهل لنهائي الغرب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وبالتوفيق لممثل الوطن في مهمته الآسيوية.



وفي مجمل المواجهة شاهدنا سيناريو مثير، فقد اعتمد علي عاشور مدرب الرفاع على الاستحواذ والهجوم، فيما طبق فلورين متروك المدير الفني للرفاع الشرقي على اللعب الدفاعي البحت والاعتماد على المرتدات، حيث سجل السماوي الهدف الأول في الدقيقة 114 عن طريق علي حرم، وعادل الليوث النتيجة في الدقيقة 117 بأقدام عبدالله شلال، وابتسمت ركلات الحظ الترجيحية لأصحاب السعادة في نهاية المباراة، وما أعجبني قبل و بعد اللقاء التصريحات الاحترافية سواء من مجلسي الإدارة ومدربي الفريقين واللاعبين، كما يجب أن نشيد بالحضور الجماهيري الغفير من الفريقين وهذا ما أعطى المباراة البحرينية الآسيوية ميزة ورونقاً خاصاً بها، وفي الختام كل التوفيق لممثل الوطن الرفاع في البطولة الآسيوية، والظفر بلقبها للمرة الأولى في تاريخه، وحفاظ أنديتنا على اللقب للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخ الأندية البحرينية.



مسج إعلامي



تكليف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لابن البحرين مناع المطوع منسقاً أمنياً لمباراة العربي الكويتي والسيب العماني في نصف نهائي الغرب لكأس الاتحاد الآسيوي، بالإضافة للتكليفات المحلية والخارجية السابقة التي كلف بها، يؤكد لنا قيمة وتميز مناع، ويبرهن لنا بشكل عام كفاءة الكوادر البحرينية في كافة المجالات والتخصصات بدون استثناء.

*نقلاً عن الوطن البحرينية