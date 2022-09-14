الارتقاء بالبرامج الرياضية

حظيت الرياضة في مملكتنا الحبيبة بدعم كبير من الرياضي الأول ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبالتأكيد من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، هذا الاهتمام يحتاج لإعلام قوي يبرز كل تلك الجهود لقيادتنا ومسؤولي الرياضة في بلادنا، ولعل وجود القنوات الرياضية أسهم بشكل كبير في إبراز الرياضة وتطورها، فتلك القنوات بمثابة المرآة التي تعكس إنجازات الرياضة البحرينية.

ومن هنا، فإن وزارة شؤون الإعلام حملت على عاتقها تلك المسؤولية الوطنية بكل إخلاص، وانعكس ذلك على أداء قنواتنا الرياضية وما حملته في جعبتها من برامج رياضية هادفة، أثبت من خلالها المسؤولون في الوزارة عزمهم على اللحاق بركب التطور والإنجازات العديدة التي تحققت في هذا العهد الزاهر.

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ولا بد لنا أن نتفاءل كثيراً بالوزير الشاب سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، الذي نأمل أن ترتقي القنوات الرياضية في عهده بالمزيد من البرامج الرياضية المتنوعة والمواكبة للتطور الرياضي في البحرين، ونتوسم كمتابعين رياضيين بهذا الوزير الشاب كل خير وتطور على صعيد الإعلام الرياضي، ولن نغفل عما حققه الوزير السابق الأخ علي بن محمد الرميحي من إنجازات يشكر عليها. ونتأمل المزيد منها في عهد النعيمي بإذن الله.

منذ عدة أيام لفت انتباهي الإعلامي القدير عبدالله بونوفل عندما نشر في حسابه عبر تطبيق الإنستغرام عن حلول وأفكار رائعة لتطوير الإعلام والبرامج الرياضية، ومن وجهة نظري وفي سبيل الارتقاء بالإعلام الرياضي لا بد أن يتم بث برامج متنوعة طوال الموسم الكروي، ومن أهمها أن يكون هناك برنامج أسبوعي يتم فيه تناول أبرز الأخبار الرياضية المحلية، والمشاركات الخارجية لمنتخباتنا وأنديتنا الوطنية إن وجدت، ناهيك عن ضرورة تسليط الضوء على كل ما يستحدث من أخبار ومبادرات وقرارات من الجهات الرياضية الرسمية، سواء من المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية أو الهيئة العامة أو الاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات، كما أننا بحاجة لبرامج حوارية متنوعة احترافية مفيدة للمشاهد متخصصة في كرة القدم يتم فيه استضافة مدربين ولاعبين وإداريين وإعلاميين مخضرمين في هذا المجال، كما لا بد من وجود برنامج تحكيمي يتم من خلالها استضافة حكم دولي سابق يتحدث فيه عن قرارات الحكام الإيجابية والسلبية في البطولات المحلية، بالإضافة لبرنامج خاص مع الجماهير الرياضية من خلال الاتصال أو إجراء لقاءات في أرض الملعب، كما أننا بحاجة ماسة لبرامج ثقافية وتوعوية، ومثال على ذلك: برنامج «تحدي الملعب»، الذي عرض في الموسمين الماضيين خلال شهر رمضان المبارك.

كما لا يمكن أن نقلل من دور قناة البحرين الرياضية حالياً، وإذا أردنا أن نشيد ببرنامج تلفزيوني، أرى أن برنامج «الشوط الثالث» الذي يقدمه الإعلامي المميز فواز العبدالله مع ضيوفه الكرام، وبرنامج أهل الكرة هما الأفضل في الوقت الراهن، على أمل تقديم المزيد من البرامج المتنوعة والمتطورة من أجل الارتقاء بالإعلام والبرامج الرياضية.

مسج إعلامي

مع بدء دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، كل الأمنيات بأن نشاهد مستويات كبيرة ومنافسة قوية على لقب البطولة الغالية، وكل التوفيق لجميع الأندية في تحقيق مبتغاها هذا الموسم، كما أتمنى بأن نشاهد حضورا جماهيريا مميزا يفوق الذي شاهدناه في العام الماضي.



*نقلاً عن الوطن البحرينية