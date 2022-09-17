حسرة رياضية!!

يتمتع القطاع الشبابي والرياضي في مملكتنا البحرين بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة، حيث يتجلى هذه الدعم من خلال الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن القومي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمبادرات والمشاريع التي يتبناها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في سبيل تعزيز الخطوات نحو الاحتراف الرياضي الشامل في رياضتنا البحرينية.

جميع تلك المبادرات والخطوات التصحيحية للرياضة البحرينية شيء جيد ويصب في المصلحة العامة للرياضة، ولكن ما ينقص تلك المبادرات هو الكوادر الوطنية الأكاديمية التي تتمتع بالفكر الإداري الحديث في إدارة الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية، ما نجده في القطاع الرياضي وعلى المستوى الإداري من خلو بعض مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الكوادر الأكاديمية التي تمتاز بالقدرة على التطوير بأساليب الإدارة الرياضية الحديثة.

كيف لنا أن نطرق باب الاحتراف الرياضي ونحن لا نملك مقومات الاحتراف من بنية تحتية تشمل أندية نموذجية ومنشآت متكاملة؟ نتحدث عن الاحتراف الرياضي والموازنات تسير اتجاه الانخفاض التدريجي، هناك الكثير من التساؤلات المتعلقة بمخرجات الدورات الرياضية الإدارية والفنية التي تنظمها الأكاديمية الأولمبية البحرينية وكيفية الاستفادة منها في تنفيذ المبادرات والخطوات التصحيحية للرياضة في ظل افتقار منظومتنا الرياضية لكوادر إدارية وفنية تعتمد على أسلوب التخطيط والإدارة الإستراتيجية العلمية.

علينا اليوم أن نتجرد من واقعنا الرياضي وحسرتنا الرياضية ونخطو خطوات إيجابية نحو تحديث وتطوير الإدارة الرياضية بالقطاع الرياضي من خلال الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة أكاديميًا في سبيل الارتقاء بالعمل الإداري بالأندية الوطنية والاتحادات الرياضية، وبهذه الكوادر الوطنية نستطيع أن نضع اللبنات الأولى للعمل الإداري الاحترافي ليصبح الخطوة الأولى نحو الاحتراف الرياضي الشامل للرياضة البحرينية.

ختامًا للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.

*نقلاً عن الأيام البحرينية