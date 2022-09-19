فانتزيات العالم

بدأت بـ 500 لاعب في موسمها الأول، والآن تجاوزت 100 مليون لاعب، إنها واحدة من أكثر أدوات التسويق للدوريات العالمية فانتازي، انتهجها أحد أكبر رعاة الدوريات العالمية EA Sports، وصلت شعبيتها إلى أن المشاهير حول العالم من سياسيين وممثلين ولاعبين أدمنوا عليها، كتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي أصبح مهوسًا بها.

الرياضة الإلكترونية التي شهدت طفرة في الأعوام الأخيرة، وأصبحت اقتصادًا منفردًا، يسير بالتوازي مع بطولات كرة القدم، بدأت بأهم الدوريات الـ 10 الكبرى حتى جاءت لدوري روشن.

بعد انتهاء المونديال الروسي مباشرة، حدثت الأزمة الشهيرة بين مسعود أوزيل والجماهير الألمانية والصحافة هناك وبعض قيادات الرياضة، خاصة المنتخب الألماني الأول الذي خرج من الدور الأول للمونديال رغم أنه حامل اللقب! على إثر هذه الأزمة أعلن أوزيل مهندس خط وسط المانشافت أنه اعتزل اللعب دوليًا، وبعدها بأيام قام بحركة ذكية، هي استغلال الزخم الإعلامي حوله، وتداول اسمه بكثرة، وأعلن فريقه تيم أوزيل أو #teamozil لكرة القدم الإلكترونية، وتعاقد مع أمهر اللاعبين في مجال ألعاب الفيديو الرياضية، وتحديدًا كرة القدم، يمثلون الفريق ومَن وراءه في أحداث وبطولات وفعاليات الرياضة الإلكترونية eSports. أوزيل أحد النجوم القلائل الذين يفكرون بذكاء شديد داخل وخارج الملعب أيضًا.

قطاع الألعاب الإلكترونية eSports أحد أفرع الاقتصاد الرياضي الواعدة. نتكلم عن أرباح قادمة بحلول 2026 ستقترب العائدات من 321 مليار دولار، هو قطاع ضخم للغاية، مليء بالفرص، جديد، لم يأخذ حقه الكامل بعد، أرباحه هائلة، وفي الوقت نفسه متسارع الوتيرة، أي تتضاعف الأرباح عامًا بعد آخر، رغم حداثة هذا القطاع نسبيًا في العالم.

ماذا عن جمهور هذه الرياضة، أي السوق المتوقع منه جلب أرباح؟ حسب آخر الإحصاءات بلغ عدد الممارسين نحو 500 مليون شخص حول العالم، والفعاليات المقامة تتضخم عامًا بعد آخر، وهذا خلق جيلًا جديدًا من اللاعبين، لاعبي FIFA وغيرها من الرياضات الإلكترونية التي يسميها البعض ألعاب الكبار!

هذه اللعبة البسيطة شكلًا جعلت مالكتها شركة Sports EA راعيًا لأكبر الدوريات العالمية! والفعاليات التي فيها هذه اللعبة وغيرها جعلت هناك إحصاءات خاصة بهم، آخرها تسيُّد 10 لاعبين عالميين هذا المجال، وحقق عاشرهم أرباحًا بقيمة 1.9 مليون دولار، وحقق أول الترتيب 3 ملايين و700 ألف دولار.

أُعلن هذه الأيام عن البدء في فانتزي روشن، أتمنى أن تكون بداية لرائعة من روائع الرياضة الإلكترونية السعودية.



*نقلاً عن الرياضية السعودية

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