قراءة في الدوريات الكبرى

نود عبر هذه المساحة المتواضعة استغلال بدء فترة التوقف الدولي الإجبارية لتسليط الضوء على أبرز الفرق في أبرز الدوريات الكبرى وما قدمته خلال الفترة الأولى من الموسم، وإلى أي مدى قد تتضح معالم المنافسات فيها رغم أن المعطيات الأولية لن تكون عاملاً حاسماً في إطلاق الأحكام النهائية لأن المشوار لايزال طويلاً جداً وقد تنقلب الأمور رأساً على عقب فيما بعد.

ففي الدوري الإنجليزي يبدو أن مانشستر سيتي سيمضي في الطريق الصحيح للحفاظ على اللقب بعد ظهوره اللافت وتقديمه لمستويات بارزة كانت أكثر إقناعاً حتى مما كانت عليه في الموسم الماضي، وما قد يسهل المهمة أمام “السيتيزنز” أكثر أن أقرب المنافسين له لا يبدو أنهم بحالة فنية مثالية للمنافسة على الأقل في الربع الأول من الموسم ونعني تحديداً ليفربول وتشيلسي، وإذا ما استمر الليفر والبلوز بهذا المستوى المتذبذب، فإن السيتيزنز لن يجد من يستطيع مقارعته فعلياً على لقب البريميرليغ حتى لو كانت انطلاقة توتنهام والأرسنال توحي بعكس بذلك.

أما في الكالتشيو الإيطالي، فلك أن تتخيل أن أندية كلٍّ من: ميلان،الإنتر، يوفنتوس وروما لا تحتل المراكز الأربعة الأولى بعد انقضاء الربع الأول من الموسم، في الوقت الذي تتألق فيه أندية أتلانتا وأودينيزي ونابولي، وهذا يدل حتماً على أن المنافسة على اللقب ستكون محتدمة جداً بين أربعة أو خمسة فرق دون أن يكون هناك تفضيلاً واضحاً لفريق على حساب الآخرين مثل السيتي في البريميرليغ.

وأخيراً فإن عودة برشلونة القوية للواجهة أعادت إحياء الليغا من جديد بعد احتضارها الموسم الماضي عندما فاز ريال مدريد باللقب دون أي عناء يذكر... فالبلوغرانا ظهر بشكل مميز للغاية في جميع مبارياته تقريباً وأظهر نواياه البطولية... وفي ظل استمرار ريال مدريد بالتألق... فإن الصراع على اللقب بينهما سيكون حامي الوطيس حتى الأمتار الأخيرة ومن الصعب أن يقارعهما أحد.

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