لاعب فيديو يحقق 10 آلاف دينار شهريًا!

قبل عدة سنوات أجريت لقاء صحفيا مع شاب بحريني في مقتبل العمر، يجني نحو عشرة آلاف دينار شهريا كعوائد إعلانات من قناة على يوتيوب أطلقها ويديرها من غرفته، ويتحدث فيها عن موضوع واحد فقط: لعبة «نيد فور سبيد» وأحدث إصداراتها وأخبار منافساتها، وذلك بعد أن أصبح عدد المشتركين في القناة أكثر من مليونا في ذلك الوقت، وبات هذا الشاب أحد الوجوه الإعلانية للعبة.

هل تصدق ذلك؟ هل لا زلنا نرى الاقتصاد نفط وذهب ونقل وعقارات ومصارف وأسهم وسندات فقط؟ أم علينا تكوين فهم أعمق لمصطلح نردده دائما: الاقتصاد الرقمي، وقطاعاته الواعدة مثل مجال الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو المتوقع أن يصل حجمه إلى مئتي مليار دولار هي قيمة صناعة الألعاب عالميا (سواء عبر الهاتف أو الكمبيوتر أو منصات اللعب الأخرى) بشكل مباشر من أجهزة وبرامج الألعاب نفسها والدعاية الخاصة بها، إضافة إلى مئة مليار أخرى من الأنشطة المرتبطة بالألعاب مثل مبيعات الأجهزة الملحقة وقطع الغيار وصناعة المحتوى الإلكتروني الخاص بالألعاب، وذلك ووفقا لأحد تقرير لشركة أكسنشر المتخصصة في هذا المجال.

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إن قراءة تفاصيل وأهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي يمكن أن تمثل إطارا توجيهيا وإرشاديا عاما لكل الدول الساعية خلف الاستفادة من هذا المجال الحيوي واستثمار إبداعات وطاقات الشباب وتوفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة وتنويع الاقتصاد الوطني التوجه الحقيقي نحو اقتصاد المعرفة.

فمجال برمجة وتصميم وصناعة محتوى الألعاب الإلكترونية يخلق فرص عمل مستدامة أمام الشباب البحريني برواتب أو عوائد مجزية، ويمكن لمراكز تدريب متخصصة في البحرين تقديم برامج تدريبية نوعية على الألعاب الإلكترونية، تعمل على إثراء الحصيلة المعرفية لطلبة الجامعات في مجال الرياضات الإلكترونية، وزيادة وعي المجتمع بمستقبل الرياضات الإلكترونية، إضافة إلى تنمية مهارات التفكير النقدي، ومهارات التواصل، والإقناع، والتأثير، واحترام الرأي والرأي الآخر.

كما يشكل هذا المجال فرصة مغرية للاستثمار، ورغم وجود العديد من الشركات الناشئة البحرينية العاملة في مجال التطبيقات الإلكترونية الخدمية أو التوصيل أو غيرها، إلا أنني لم أسمع عن شركة تعمل في مجال تصميم وبرمجة ألعاب إلكترونية انطلاقا من مملكة البحرين وتسعى لتلبية احتياجات السوق البحريني واللاعبين البحرينيين.

الفرص في هذا المجال يرصدها تقرير لـصحيفة «نيوزو» المتخصصة في معلومات أسواق الألعاب، قدر قيمة سوق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط خلال عام 2021، بنحو 6.3 مليارات دولار، منها 820 مليون دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشير أبحاث السوق إلى أن الألعاب العالمية التي يطرحها مطورون عالميون تستحوذ بالفعل على نصيب الأسد في دول مجلس التعاون الخليجي، وأبرز ألعاب الأجهزة المحمولة الأكثر انتشاراً بالمنطقة هي «ببجي موبايل» و«انتقام السلاطين» و«فورتنايت» و«رايز أوف كينجدوم».

ولا بد من الإشارة إلى أن صناعة ألعاب الفيديو عالم كبير، فيه كثير من الأنواع والخدمات والمنتجات المكمّلة، خاصة أن هذه الصناعة تمتد لخارج الفضاء الرقمي إلى عالم الفعاليات والمنافسات والرياضات الإلكترونية، وفي هذه الصناعة، لكل نوع من الألعاب ومنصاته خصوصية، وجمهور ومتطلبات، يجب مراعاتها بدقة فائقة للنجاح فيها.

ولا بد من الإشارة أيضا إلى ظهور جيل جديد من صناع المحتوى الرقمي العربي المهتمين بعالم الألعاب الإلكترونية، هم نتاج تجارب متقدمة في دول مثل السعودية ومصر والأردن، وقد باتو على أعتاب منافسة أقرانهم في الشركات الكبرى، ونشأت أيضا شركات محلية معنية بتطوير الألعاب الإلكترونية العربية، وإن كانت الهيمنة الأكبر الآن للشركات العالمية الكبرى.

وتجذب صناعة الألعاب حاليا أنشطة أخرى تكميلية، بما في ذلك أنشطة ومسابقات بالشراكة مع علامات تجارية غير منتجة للألعاب، من بينها شركات ملابس رياضية أو أثاث، وكذلك أنشطة في مجالات الدعاية والعلاقات العامة والتجارة الإلكترونية، كما أن هناك خدمات تعليمية الآن تستهدف الطلبة المهتمين بعالم الألعاب، وتقدم مواد دراسية خاصة بهذه الصناعة، سواء اللاعبين المحترفين أو المهتمين بجوانب الصناعة الأخرى.

وقد حققت صناعة الألعاب الإلكترونية قفزة كبيرة خلال جائحة كورونا وأجواء الإغلاق التي رافقتها، وقدر متابعون أن وسطي إنفاق اللاعب العادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على لعبة من الألعاب ارتفع خلال الجائحة إلى 115 دولارا، وشهدنا كيف أن المملكة العربية السعودية نظمت مسابقة خيرية لجمع تبرعات لمواجهة كورونا بجوائز تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار. هذا بجانب ارتفاع مبيعات الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الواقع الافتراضي المكملة للألعاب.

أيضا باتت بطولات الألعاب الإلكترونية إحدى أشكال المنافسات التي خرجت من الملاعب التقليدية لتصبح في فضاء محوسب رحب الأبعاد، وبدأت المشاركات الفردية تتحول إلى منظومات وكيانات وأندية وفرق تحمل علم بلدها وتدافع عنه، إضافة إلى أن هذه البطولات تتضمن أيضا أنشطة أخرى مثل العروض الترفيهية والحفلات الموسيقية، وغيرها. هذه المنافسات تجمع اللاعبين وقادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، مما يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصياتهم المفضلة على أرض الواقع.

الكنوز والموارد التي يبحث عنها الآخرون في باطن الأرض موجودة أساسا في عقول الكوادر البحرينية المبدعة، وقد شهدنا لفتة ذكية من شركة الابداع للتمويل متناهي الصغر – البحرين لتقديم تسهيلات مالية للشباب ذوي الأفكار والمشروعات المرتبطة بصناعة ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، ولا شك أن صياغة مثل هذه المبادرات في خطة وطنية موحدة من شأنه تشجيع الشباب على دخول هذا المجال وتحقيق عوائد كبيرة منه لهم شخصيا ولوطنهم.



*نقلاً عن الأيام البحرينية