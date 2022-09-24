مسار الفرق بالصرف والدفع

بمقدار الصرف والدفع سيتحدد اتجاه ومسار الفرق في مشوارها بمسابقات هذا الموسم، فقد بدا حالها هكذا بعد أن رُفع الستار وانطلقت معه مسيرة الدوري، ليظهر الجميع بحجمه وهويته وما سيحمله من أوراق قد تلعب دوراً في مصيره وموقعه النهائي، وما سيؤول إليه أيضاً من منال عند نهاية المطاف.

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المعطيات التي أفرزتها الجولات الماضية قدمت نماذج مختلفة من المستويات وأعطت صورة واضحة عن الملامح المنتظرة في منطقة الصراع بمواقعها المختلفة، حيث حضر البعض بنية واضحة ورغبة جامحة للخروج بمكاسب طموحة، بعدما قدم نفسه بقوة منذ لحظة الانطلاقة، ليؤكد ذهابه بعيداً في سباق التنافس على البطولات المختلفة في هذه السنة التي يسعى كل طرف للخروج بمغانم كثيرة منها.

ولعل الأدوات التي ستعتمد عليها الأندية باتت قائمة على نوعية وجودة العناصر المتاحة لديها ومدى فاعليتها المساهمة في رفع معدل الكفاءة والأداء مع تقديم الإضافة المطلوبة من خلال المهارة والخبرة التي تتملكها، بحيث تتحوّل إلى سلاح نوعي يتميز بطلقاته القاصمة، مثلما يأتي دورها وأثرها في تغيير وتحويل المجريات وقلب الموازين في الأوقات الحاسمة التي تبحث عنها الفرق في مواجهاتها المعتادة. وكما هو معلوم أن السعر يُعد عاملاً رئيساً في جودة البضاعة أو رداءتها، وكذلك الحال في ساحة اللاعبين، فهناك علاقة طردية بين القيمة المدفوعة والعائد الفني المأمول منه، كون اللاعب المميز يُشكل إضافة نوعية مُثمرة ويكون بمثابة ورقة رابحة تأتي منها الحلول عند إغلاق الطرق وتعطل الوسائل، ليخرج الحل من بين أقدامه في لحظات فارقة غير متوقعة وبما ينعكس أيضاً على حصيلة النتائج وتحسين المراكز.

وفي المجمل العام فإننا نعيش هذا الواقع في ملاعبنا اليوم، فهناك اللاعب السوبر وهنا الممتاز وذاك الجيد والآخر عادياً كحال البقية الموجودين الذين يصارعون ويبذلون جهداً لإثبات حضورهم. ولأجل هذا فإن فكرة التعاقد مع الأجانب والمقيمين يجب ألا تنحصر في فلك الاستقطاب من أجل إغلاق ملف وتكملة عدد فقط، كون الهدف أسمى من إكمال قائمة وسد فراغ، فهي مسألة كثر فيها الجدال وتبادلت فيها كرة الاتهام بين أطراف اللعبة، فالبعض يدور حول فرضية «هذا الموجود» ويتوارى خلف ذريعة الندرة والمنافسة للوقوف على مرمى واحد من الجودة والأداء والفاعلية للاعبين. إذاً ما الداعي الذي يُجبرهم على نوعية ضعيفة لن تُسمن ولن تُضيف سوى أنها تستهلك وتستنزف مبالغ دون طائلٍ منها!

السعر يُعد عاملاً رئيساً في جودة البضاعة أو رداءتها، وكذلك الحال في ساحة اللاعبين.

*نقلاً عن الإمارات اليوم الإماراتية