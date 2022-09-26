كيف نطور إعلامنا الرياضي؟!

الدورة التدريبية للمنسقين الإعلاميين التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة مؤخرا، بالتعاون مع لجنة الإعلام الرياضي التابعة لجمعية الصحفيين البحرينية، وبتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، جاءت لتحريك المياه الراكدة في الإعلام الرياضي وذلك مع انطلاق منافسات الموسم الرياضي، فالدور المهم الذي يقوم به الإعلاميون وعلى الأصعدة كافة، وتحديدا الإعلام الرياضي، يؤدي إلى خلق جيل من المتابعين والجماهير الرياضية المثقفة، ناهيك عن تطوير العمل الإعلامي المؤسسي في الأندية المحلية والاتحادات الرياضية، ما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية بالمملكة.

كلنا على يقين بأن الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام كشريك رئيس واستراتيجي في تطوير المنظومة الرياضية له مردوده الإيجابي، متى ما تمكنا من استغلال كوادرنا الوطنية الإعلامية بشكل أمثل، فهناك كثير من القدرات المتقدمة في مجال الإعلام الرياضي والتقنيات الرقمية التي تتمتع بها مملكتنا الغالية البحرين في تطوير الرسالة الإعلامية، لم تستثمر بالشكل الصحيح وذلك لعدة أسباب، أما أنها لم تأخذ فرصتها للإبداع أو أنها بحاجة لإمكانات إعلامية خاصة واهتمام لتبدع.

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تدرك وزارة شؤون الإعلام حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في تطوير الإعلام الرياضي من خلال زيادة فعاليته وحضوره الكبير على الساحة المحلية والخليجية والإقليمية، ووفق سياسة إعلامية شاملة تعتمد على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة ورفع كفاءة العاملين في القطاع الإعلامي بما يخدم المنظومة الرياضية اعلاميا، وهنا يأتي السؤال: هل تعمل وزارة شؤون الإعلام على عمل دراسات وتقييم عن حالة تأهيل وإمكانات العاملين بالإعلام الرياضي في الوقت الحالي؟ وهل توجد بيانات مفصلة عن كم ونوع الاحتياجات المستقبلية؟

ما يحتاجه الإعلام الرياضي من وجهة نظري المتواضعة هو تطوير البرامج التليفزيونية الرياضية، من حيث الشكل والأداء والمضمون والاستفادة من خبرات الدول الشقيقة في هذا المجال، واعطاء الفرصة للدماء الشابة والتي تمتاز بالكاريزما والحضور الإعلامي، وهذا بلا شك من مسؤولية وزارة شؤون الإعلام، كما أن الهيئة العامة للرياضة ايضا تحمل على عاتقها مسؤولية تطوير وتأهيل الإعلاميين الرياضيين في الأندية المحلية والاتحادات الرياضية من خلال تكثيف الدورات المهارية وورش عمل تدريبية تهدف إلى الارتقاء بالمهنة الإعلامية.



*نقلاً عن الأيام البحرينية