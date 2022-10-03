جاءت الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، حافلة بالإثارة والتشويق، استمراراً للحالة الإيجابية التي يعيشها الدوري هذا الموسم،

وبالتأكيد كان «الملك» الشرقاوي هو «الرابح الأكبر»، بفوزه على خورفكان بثلاثية نظيفة، احتفظ بها بـ«العلامة الكبيرة»، وبالصدارة المستحقة، في بداية لا أروع منها، تحت قيادة المدرب الكفء أولاريو كوزمين الذي نجح في التفوق على «الشرقاوي» عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان.

واستثمر الفريق الشرقاوي تراجع خورفكان، في أول نصف ساعة باللعب بخمسة مدافعين، وسجل لوكاس كايو الهدف الأول بتسديدة رائعة لا تصد ولا ترد، وحسم الشارقة المباراة بالهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يكمل «السيمفونية» بالهدف الثالث الذي عزز الصدارة الشرقاوية، بعد تعثر الجزيرة أمام بني ياس بالتعادل، وكانت مباراة بني ياس مع الجزيرة قمة في الإثارة في دقائقها الأخيرة، وبينما كان الفريق الجزراوي يتأهب للاحتفال بالنقاط الثلاث بالهدف الذي سجله علي مبخوت في الدقيقة 88، إذ بفريق بني ياس يدرك التعادل في الدقيقة 94، وهو تعادل عادل، قياساً بركلة الجزاء المشكوك في صحتها التي احتسبها الحكم سلطان محمد للجزيرة، وأحرز منها علي مبخوت هدف الجزيرة الوحيد.

وأوفت «قمة» الجولة ما بين الوصل والنصر بكل الوعود، وظلت الإثارة حاضرة من البداية وحتى صافرة النهاية، ونجحت المنظومة الدفاعية الوصلاوية في الخروج بالنقاط الثلاث، رغم تفوق «العميد» في الاستحواذ، إلا أن الهجمات المرتدة الوصلاوية حسمت الموقف، وأهدت «الإمبراطور» فوزاً غالياً في «ديربي بر دبي».

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حملت بداية الجولة شعار «اطردني من فضلك»، ورغم أن فريق بني ياس أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه سواريش في الشوط الأول، إلا أن تماسك الفريق وإصراره على الخروج بنتيجة إيجابية منحاه نقطة يستحقها بكل تأكيد.

وعندما طرد الحكم لاعب الوصل فارس خليل، صمد الوصل أمام طوفان الهجمات النصراوية التي حاولت استثمار النقص العددي الوصلاوي، ونجحت فرقة «الفهود» في الخروج بالنقاط الثلاث، من دون أن تدفع فاتورة إلغاء الهدف الثالث، أو إهدار ركلة الجزاء التي كانت كفيلة بإراحة أعصاب الوصلاوية مبكراً.

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شهدت بداية الجولة هدفين، من الممكن جداً أن ينافسا على لقب أجمل أهداف الموسم، هدف كايو الشارقة الصاروخي في مرمى خورفكان، وهدف توزي النصراوي في مرمى الوصل.

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قمة الجزيرة والشارقة العنوان الأبرز في الجولة المقبلة.



*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

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