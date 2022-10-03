هل يرانا العالم؟

عندما تعمل فإن عملك سوف يشاهده العالم، وتفتخر به، وتحاول أن تعمل لتكون الأول، وتنتقل إلى مرحلة أخرى من المنافسة والإبداع.

دوري روشن هو الأول آسيويًا من حيث القيمة السوقية بـ 352 مليون يورو، يتصدر فيه النصر أندية السعودية بـ 64 مليون يورو، ويليه الهلال بـ 61 مليون يورو، بدأنا نقترب كثيرًا ليرانا العالم، انتشرنا انتشارًا مقبولًا حيث أصبحنا الأوائل في آسيا، وأصبح تقريبًا لنا مشاهدون في الشرق الأوسط، وها نحن نحاول أن يرانا الأوروبيون والأمريكان.

البريميرليج الإنجليزي عندما تتحدث عن الإبداع تراه، وعندما تتحدث عن القانون الرياضي أيضًا تراه، وعندما تتحدث على الاستثمار والتسويق تراه، وعندما تتحدث عن النجوم تراه بقيمة سوقية 10 مليارات يورو، نعم يراه الكبير والصغير ويعرف الجميع دهاليزه بإبداع إعلامي وتسويقي لا مثيل له، نموذجهم الاستثماري تملك كامل للأندية، وتتصدر أنديتها كقيمة سوقية مان سيتي بـ1.5 مليار يورو وليفربول بـ925 مليون يورو.

الليجا الإسبانية والتي يوجد بها كلاسيكو الأرض أبدعت بجلب أعظم لاعبي العالم والمسيطرين على الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم، خلقوا الإبداع من جميع جوانبه، تميزوا بالتسويق وخلق الإثارة وكانوا مصدر إلهام لدوريات أخرى تحاول أن تحذو استراتيجيتهم، قيمة الليجا السوقية تقدر بـ5.5 مليار يورو، نموذجهم الاستثمار تملك كامل + تملك حكومي وتتصدر أنديتها كقيمة سوقية ريال مدريد 840 مليون يورو وبرشلونة 815 مليون يورو.

سييرا 1 الإيطالي، هذا الدوري بدأ يصعد بسرعة عجيبة ويسترد مكانته في العالم من خلال هجرة النجوم إليه والتسهيلات للاستثمار في الأندية وتحسين البيئة الاستثمارية والقانونية، قيمته السوقية تقدر بـ4.7 مليار يورو وتتصدر أندية إنتر ميلان بـ590 مليون يورو وإي سي ميلان بـ 550 مليون يورو.

البوندسليجا الألمانية تراجعت عن مركزها للدوري الإيطالي بسبب هجرة عدد من النجوم من دوريهم لتكون كقيمة سوقية تقدر بـ4.1 مليار يورو وملكية أنديتها شراكة حكومية، ويتصدر الأندية كقيمة سوقية بايرن ميونيخ بـ879 مليون يورو ولايبزيج بـ 485 مليون يورو.

لابد أن نعرف أن السر في صناعة الرياضة في العالم تبدأ من الإبداع بالبنية التحتية وصرامة القانون والكوادر المؤهلة وجذب الاستثمارات والإبداع في التسويق والعمل من حيث انتهى الآخرون وليس من حيث بدأ الآخرون، الرياضة لم تأخذ حقها من الإبداع حتى الآن انتهى الكلام.



*نقلاً عن الرياضية السعودية

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