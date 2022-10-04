الديربي سماوي

مد بن ثعلوب الدرعي

في إنجلترا لم يكن هناك صوت يعلو على صوت الديربي التاريخي الذي جمع قطبي مدينة مانشستر «السيتي واليونايتد»، وكعادة مواجهات الفريقين فقد استحوذت قمة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي على الأضواء، ولم يكن أكثر المتفائلين والمتشائمين من أنصار الفريقين يتوقع فوز السيتي بستة أهداف، المباراة المجنونة شهدت رقماً قياسياً من الأهداف بلغت 9 أهداف وهي الأعلى في مواجهات الفريقين في الحقبة الأخيرة، كما أنها شهدت حضوراً خيالياً لماكينة الأهداف الجديدة إرلينج هالاند الذي تناوب مع زميله فيل فودين في هز شباك الشياطين الحمر وسجلا الأهداف الستة مناصفة، فيما أكد نجوم السيتي تفوقهم اللافت، وكان واضحاً أن المباراة لم تكن بالنسبة لهم أكثر من حصة تدريبية أجاد فيها اللاعبون، فيما كان واضحاً على لاعبي اليونايتد المعاناة منذ الشوط الأول الذي حسم فيه السيتي الأمور مبكراً.

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ديربي مدينة مانشستر أثبت تفوق الفريق السماوي على كبير إنجلترا الذي فقد الكثير من الوهج الذي كان يميزه لعقود من الزمن، فمانشستر يونايتد لم يعد ذلك الفريق المرعب كما كان في قبضة السير فيرجسون، ومحاولات المدرب تين هاج صناعة جيل جديد يسير على خطى الجيل السابق، لا تبدو ناجحة خاصة بعدما كشفت المواجهة الأخيرة الفوارق الشاسعة بين فريقي المدينة، كما أن وجود كريستيانو رونالدو وكاسيميرو على مقاعد الاحتياط في مباراة تحمل هذه الأهمية يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام على علاقة المدرب باللاعبين وخاصة النجوم الكبار.



سداسية الديربي رفعت رصيد الفريق السماوي إلى 20 نقطة في وصافة الترتيب بفارق نقطة وحيدة خلف أرسنال المتصدر، والمتوهج هذا الموسم بسلسلة من النتائج المثيرة المصحوبة بأداء مميز منحته قمة البريميرليج حتى هذه الجولة، الأمر الذي دفع بالمراقبين إلى التساؤل حول مدى قدرة أرسنال على تقمص دور ليفربول المبتعد عن الأضواء في المركز التاسع، في المنافسة الثنائية مع سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، فإلى أي حد بإمكان أرسنال الصمود ومواصلة نتائجه الإيجابية وتحمل ضغط مطارده وبالتحديد حامل اللقب مانشستر سيتي.

آخر الكلام

أصبح اللاعب النرويجي ومهاجم مانشستر سيتي هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل «هاتريك» في 3 مباريات متتالية، إلى جانب جملة من الأرقام القياسية التي يواصل تحطيمها هذا اللاعب الشاب، أرقام تجعل منه أسطورة لكرة القدم في الحقبة الحالية.



*نقلاً عن الخليج الإماراتية