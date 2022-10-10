ثلاثة مشاهد محلية وخليجية وآسيوية

استوقفتني الأسبوع الماضي، ثلاثة مشاهد رياضية رائعة وأنا أتابع الشأن الرياضي المحلي والخليجي والآسيوي، وكانت ذات دلالات عميقة، وشاهدا على ما يتصف به أبناء مملكة البحرين بصفة خاصة، والأشقاء في دول مجلس التعاون بصفة عامة من سمات الإبداع والابتكار، ومن عزم دائم على التميز، كونهم يقفون خلف كل منجز وطني يتحقق في ظل مسيرة الخير والنماء التي تنتهجها قيادات مجلس التعاون الحكيمة.

يتمثل المشهد المحلي، والذي يجسد أرقى صور التكريم، في استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، وذلك بمناسبة فوزه وتتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 120 كم، والتي أقيمت منافساتها في مملكة إسبانيا بمشاركة دولية، إذ يجسد هذا الإنجاز الكبير ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من مستويات متميزة بفضل ما تحظى به من رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز آفاق تطور الرياضة.

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إن الفوز في هذا المحفل الرياضي العالمي المرموق يعزز سجل سمو الشيخ ناصر الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين الرياضية، ويرسخ المكانة العالية التي وصلت إليها الرياضة البحرينية بفضل جهود سموه الدؤوبة والمتواصلة في النهوض والارتقاء بالحركة الرياضية والشبابية بمملكة البحرين ورفع رايتها عاليا في البطولات المختلفة.

بينما يتمثل المشهد الخليجي في فوز الشقيقة المملكة العربية السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 والتي تعتزم تنظيمها بمدينة «تروجينا-نيوم» المستقبلية، إذ تبلغ تكلفة مشروع مدينة نيوم 500 مليار دولار، لتصبح بذلك المملكة أول دولة في غرب قارة آسيا تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية‎.

وقد انطلقت الألعاب الآسيوية الشتوية لأول مرة عام 1986، حيث انحصر تنظيمها بين 4 دول من الشرق على مدار نسخها الثمانية الماضية، هي: اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، وكازخستان.

إن القطاع الرياضي في الشقيقة المملكة العربية السعودية يحظى بدعم لا محدود وكبير من قيادتها الرشيدة، ما أسهم بشكل واضح في تحقيق نهضة شاملة متكاملة، بمبادرات تنموية وخطط مدروسة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتحولت به الرياضة إلى صناعة، وأصبحت معه المملكة وجهة رئيسة ومهمة لاستضافة أكبر المناسبات الرياضية.

أما المشهد الآسيوي فيتمثل في أن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بات هو المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد القاري للدورة الانتخابية (2027-2023)، الأمر الذي يمهد الطريق لانتخابه رسميا بالتزكية رئيسا لولاية ثالثة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي الأول والثاني من فبراير 2023. هذا المشهد يجسد وحدة واتفاق الأسرة الآسيوية برمتها على تجديد الثقة بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا للاتحاد القاري بعد أن تلقى رسائل تأييد رسمية من كل الاتحادات الوطنية الآسيوية البالغ عددها 47 اتحادا وطنيا تدعم استمراريته على رأس الاتحاد القاري للدورة المقبلة في مؤشر واضح على ثقة أسرة الكرة الآسيوية بقدرته على مواصلة قيادة الاتحاد نحو المزيد من النجاحات المتميزة على مختلف الأصعدة.

خاتمة الرؤى، إن استعراض المشاهد السابقة والتي هي غيض من فيض من إنجازات أبناء وقيادات مملكتنا ودول مجلس التعاون في المجال الرياضي يؤكد أن دولنا قد حددت خيارها التنموي نحو بناء تنمية رياضية مستدامة تجعل العنصر البشري في رأس أولوياتها، وتعتمد عليه في تحقيق نهضة رياضية شاملة.



*نقلاً عن الأيام البحرينية