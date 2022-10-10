حنكة رئيس وشجاعة مدرب

لم يتوقع أشد المتشائمين من الجماهير الرفاعية خاصة والبحرينية عامة أن يتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع لهزيمة قاسية وخروج حزين من مباراته أمام شقيقه فريق السيب العماني في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برباعية نظيفة، هزيمة قد تكون ضريبة المستويات الفنية الغير مقنعة التي يقدمها الفريق في الفترة الأخيرة، مما جعلت رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة يخرج عن صمته ويعلن للشارع الرياضي تحمله المسؤولية الكاملة لإخفاق الفريق في تحقيق الحلم الآسيوي.

إن القائد الناجح دائما ما يرتبط اسمه بتحمل المسؤولية بشكل مباشر دون التذمر أو لوم الآخرين، وبالتالي يكون مصدر قوة للفريق يؤدي للنجاح في أوقات الأزمات، وهذا ما سطره لنا الشيخ عبدالله بن خالد من دروس مستفادة في كيفية إدارة الأزمات واتخاذ القرارات في مواقف أكثر صعوبة وخطورة، وهذا إن دل فإنه يدل على حنكة وحكمة سعادته في تحمل المسؤولية وإبعاد الضغوطات عن الجهازين الفني والإداري واللاعبين في وقت يحتاجه الفريق من أجل الاستفاقة من هول هزيمة السيب العماني.

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الاستقالة التي تقدم بها المدرب الوطني علي عاشور والتي رفضت من قبل مجلس الإدارة بعد مباراة السيب العماني وتحمله المسؤولية الكاملة لخروج الفريق خالي الوفاض من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، تنم عن شجاعة من المدرب عاشور واعتراف ضمني منه بأنه يتحمل الجزء الأكبر من الخسارة كونه المسؤول الأول والأخير عن وضع أسلوب وخطة لعب الفريق، وقد يكون هذا النوع من الاستقالات جرعة منشطة للفريق تنقذه من الانهيار وعامل مساعد للنهوض من الكبوة.

كلنا أمل أن تتضافر الجهود في البيت الرفاعي بقيادة الشيخ عبدالله بن خالد وأعضاء مجلس الإدارة والعمل على دراسة مشاركة الفريق الأخيرة في كأس الاتحاد الآسيوي والبحث عن الأسباب الحقيقية وراء الإخفاق الآسيوي ومحاسبة المقصرين إن كان هناك أي تقصير في تأدية الواجبات أو من كان وراء الحملة الإعلامية التي صاحبت الأحداث المتعلقة بالأمور التدريبية والتنظيمية قبيل المباراة، حيث كانت سببا رئيسيا في التشتيت الذهني عند اللاعبين، فعودة الكتيبة الرفاعية اليوم لمستواها المعهود هي عودة للإثارة والمتعة الكروية في دورينا.

ختاما للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.

*نقلاً عن الأيام البحرينية