أوروبا تحت المجهر

* على ما يبدو أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لن تتخذ قرار إقالة مدرب الفريق ماسيمليانو اليغري كما كان متوقعا من أغلب الخبراء والمحللين والجماهير البيانكونيرية، حيث مازالت تعتقد الإدارة أن الغيابات الكثيرة عن الفريق بسبب الإصابات هي السبب في ظهور اليوفي بهذا المستوى المتدني وأن بعودتهم للفريق سيستطيع اليغري إعادة السيدة العجوز للطريق الصحيح!



وهنا يجب التنويه إلى أن جميع الإدارات التي تعاقبت على نادي يوفنتوس عبر تاريخها كانت تعمل بمبدأ منح المدرب أكبر فرص ممكنة وعدم إقالته مبكرا؛ لذلك لا يبدو مستغربا أن تمنح الإدارة الحالية فرصة أخرى لإليغري رغم أن كل المؤشرات تدعو إلى أن المشكلة في الفريق أكبر من كونها غيابات لاعبين، فالفريق انهار معنويا ونفسيا، وبالتالي إبقاء اليغري وبعودة جميع المصابين لن تغير الحال كثيرا وستعود في النهاية لإقالته والبحث عن مدرب جديد، لكن قد يكون بعد فوات الأوان!

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* أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى انه يأمل بالاستمرار في اللعب في اليورو 2024 وأنه لن يعتزل اللعب بعد مونديال قطر!



رونالدو يجب أن يقتنع تماما أن للعمر احكاما وللعطاء حدودا، وأنه لم يعد قادرا على اللعب بمستويات عالية كثيرا؛ لأن حالته البدنية لم تعد تخدمه للقيام بهذا الدور الآن!



جميع الأساطير تقريبا اعتزلوا اللعب وهم في قمة العطاء، بل وكان بإمكانهم الاستمرار أكثر، لكنهم رفضوا المساس بتاريخهم الذي صنعوه طوال مشوارهم. ورونالدو قد حقق جميع البطولات الممكنة وحطم كل الارقام القياسية وقاد البرتغال للقبين تاريخين ودخل في قائمة الأساطير من أوسع ابوابها.. ألا يكفي هذا يا ابن ماديرا؟!



* تتجه إدارة نادي بايرن ميونيخ لتعيين المدرب الألماني توماس توخيل ليخلف نيغلسمان المتوقعة إقالته قريبا وبكل تأكيد سيكون قرارا صائبا للغاية، فتوخيل هو حاليا أنسب مدرب متاح لقيادة العملاق البافاري!



*نقلاً عن البلاد البحرينية