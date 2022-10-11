ليفربول في محنة

الخسارة أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضاعفت من معاناة ليفربول محلياً، وبعد 9 جولات لم يتذوق فيها «الريدز» الفوز سوى في مناسبتين أطاحت بالفريق إلى المركز العاشر بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر، في بداية تعتبر هي الأسوأ منذ حضور المدرب الألماني يورغن كلوب،وكانت مواجهة صاحب الصدارة بمثابة الاختبار الحقيقي لليفربول في محاولة للعودة لتوازنه المفقود ولكن بصورة أو بأخرى فشل في العودة،ليواصل الفريق اللندني التحليق في الصدارة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يواصل الضغط على الصدارة ولكن بطريقته الخاصة.



التقرير الذي أفردته صحيفة التايمز البريطانية عن لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، كشف عن أزمة حقيقية يعيشها اللاعب الذي يقضي أصعب أربعة أشهر مر بها في حياته، بسبب مدرب الفريق إيريك تن هاج، وأكد التقرير استياء كريستيانو بشكل كبير من عناد مدرب اليونايتد وأساليبه التدريبية والتكتيكية التي لا تقنع رونالدو ولا تتماشى مع أسلوب لعبه،الأمر الذي دفع كريستيانو بالاستعداد للانتقال لمحطة جديدة تمكنه من المشاركة في دوري الأبطال،ومع أن رونالدو أنهى الموسم الماضي كثالث أفضل هدافي الدوري الإنجليزي،لكن أسلوب المدرب تن هاج لم يعد يخدمه وتراجع مستواه وأصبح دائم الجلوس على دكة البدلاء، ورفض المدرب الدفع به أمام السيتي في المباراة التي شهدت خسارة كارثية للشياطين تحت مبرر احترام مسيرة اللاعب وتاريخه، فيما اضطر إلى الدفع به أمام إيفرتون بديلاً لمارسيال المصاب ونجح في إحراز هدف الفوز، فهل تتغير قناعات تن هاج أم أن الأوضاع ستذهب لطريق اللاعودة؟.

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موقعة مثيرة ستجمع غداً بين برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا،ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم في العالم، لاعتبارات عدة خاصة بعد الخسارة التي مني بها برشلونة في الجولة الماضية، والتي من شأنها أن تهدد مسيرة الفريق وخروجه من البطولة إذا لم ينجح في التعويض.

آخر الكلام

الأنظار ستكون موجهة نحو البرنابيو الأحد حيث اللقاء المرتقب لكلاسيكو الأرض الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، المواجهة تبدو لفك الارتباط على صدارة الليغا ولكليهما 22 نقطة، ولكنها في الواقع معركة خاصة لإثبات الجدارة والأحقية في زعامة إسبانيا.



*نقلاً عن الخليج الإماراتية