الرياضة غائبة عن مترشحين 2022

مع إغلاق أبواب الترشح للانتخابات النيابية 2022، والذي بلغ رقمًا قياسيًا في عدد المترشحين، ومع بدء العد التنازلي لكل هؤلاء لخوض الانتخابات للتنافس على المقاعد الـ40 للمجلس النيابي، والتي ستجرى في الثاني عشر من الشهر القادم، بدأ المرشحون بعرض برامجهم الانتخابية التي تعكس أهدافهم وتطلعاتهم ووعودهم التي يسعون لتحقيقها في حال وصولهم إلى مجلس النواب.

ولم تحز قضايا الرياضة والشباب نصيبًا وافرًا من البرامج الانتخابية لمعظم المترشحين على الرغم من أن الرياضة بصفة عامة حاضرة في المشهد المجتمعي البحريني بفضل ما تحظى به من رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومؤازرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، إلا أن الرياضة غائبة عن فكر المترشحين، وذلك يعود إلى التراجع الكبير في اهتمامات الرياضيين والشباب أنفسهم بالقضايا الرياضية والشبابية، ولعل ذلك يمثل سببًا مباشرًا لعدم اهتمام المرشحين بطرح برامج تهم الرياضيين والشباب.

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فعند استعراض القضايا الرياضية والشبابية، نجد أنها مغيبة في شعارات وبرامج المترشحين للمجلس النيابي 2022، لمن كان لهم برامج أصلاً، وفي الغالب إن وجدت فهي كلمات مطاطة، مما يعكس عدم أهمية تحقيق طموحات الشارع الرياضي والشبابي، حيث تعد الانتخابات البرلمانية فرصة حقيقية لطرح ومناقشة القضايا الرياضية والشبابية من قبل ممثلي الأمة تحت قبة البرلمان، والتي تهم القطاع الأوسع من الشعب وهم الشباب مركز اهتمام القيادة الرشيدة وفرسان التغيير والإصلاح في الشارع الرياضي خاصة وأن هناك قضايا رياضية عديدة في حاجة إلى مساندة ودعم من قبل المجلس النيابي، من أبرزها تطوير الملاعب والمنشآت الرياضية، الاحتراف الرياضي، تقليص عدد الأندية الرياضية، معالجة مستحقات الرياضيين وديون الأندية، زيادة دعم ميزانيات الأندية والاتحادات، استقلاليه الأندية والاتحادات ماديا، تعديل التشريعات الرياضية لتمكين من التحول بالرياضة إلى صناعة، اقتراح قوانين جديدة لدعم الرياضة والنهوض بها، سن تشريع لتوجيه نسبة واحد في المئة من أرباح الشركات لدعم الرياضة، إعادة هيكلة الأندية والعمل على استكمال برامج خصخصتها وتحويلها إلى شركات مساهمة، وغيرها، ولا شك أن هذه القضايا الرياضية بحاجة لدعم من المرشحين ووضعها على اوليات برامجهم.

لا أريد أن أزج بقلمي تسرعًا أو انسياقًا لو قلت إن سبب هذا الغياب والتجاهل من قبل المترشحين لقضايا الرياضة والشباب هو الرياضيين والشباب أنفسهم، وذلك لضعف الأندية والمؤسسات الرياضية والمراكز الشبابية في إيصال صوت الرياضيين والشباب والتأثير على الناخب في الدوائر الانتخابية، وفي ظل الغياب التأثيري للأندية والمؤسسات الرياضية والشبابية لا يعطي المرشح اهتمامًا بالقطاع الرياضي والشبابي، إضافة إلى قلة عدد المرشحين من أهل الرياضة الذين يفرزه هذا القطاع. كما يمكن إرجاع هذا الغياب إلى عدم تلمس حاجات الرياضيين والشباب عند المرشحين بسبب غياب لقاءات الرياضيين والشباب مع المرشحين والحوار معهم، فكانت هذه زاوية أخرى من زوايا الانفصال بين الرياضيين والمترشحين. كل ذلك في وقت كان يجب فيه اهتمام المترشحين بمختلف القضايا المجتمعية ومن ضمنها الرياضية هي المنطلق السليم والموضوعي للعمل التشريعي.

خاتمة الرؤى، إن عزلة القضايا الرياضية والشبابية عن شعارات وبرامج المترشحين لا زالت تجد مكانها في انتخابات للمجلس النيابي 2022، وهذه العزلة والغياب تشكل قضية تستحق التأمل من قبل المترشحين لتقييم حجم وفاعلية هذا القطاع الحيوي في المجتمع لوضعة على سلم الأولويات التشريعية، وكأن شعار المترشحين هو: الرياضة هواية ووسيلة من وسائل الترفيه فقط، وليس، كونها إحدى ركائز التنمية البشرية والاقتصادية، ومن أدوات حماية المجتمع وتعزز العلاقات الإنسانية، إضافة إلى كونها صناعة تقوم على أسس علمية متخصصة في والاقتصاد والإعلام والسياسة، ووسيلة فاعلة لرسم صورة ذهنية متميزة عن تحضر وتطور الدول والشعوب.



*نقلاً عن الأيام البحرينية