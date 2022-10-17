"كلاسيكو السعادة"

في أسبوع الكلاسيكو العالمي نجح «أصحاب السعادة» الوحداوية في الفوز بـ«الكلاسيكو الإماراتي»، بالتغلب على «الزعيم العيناوي»، على أرضه وبين جمهوره، في «بروفة» لا أروع منها، استعداداً للحوار الكروي الساخن مع «الملك» الشرقاوي يوم الجمعة المقبل، على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي سيحتضنه نفس ملعب «الكلاسيكو».

وظل الفريق «العنابي» ينتظر لسنوات عدة، ليكسب العين على أرضه وبين جماهيره الغفيرة، وشهدت المباراة تألقاً لافتاً للنجم روبين الذي أشعل الجبهة اليسرى، ونجح بتمريراته المتقنة في تسجيل الوحدة أهدافه الثلاثة، بما فيها الهدف العكسي الذي أحرزه أحمد برمان في مرماه.

ويستمد الفوز الوحداوي أهميته، من كونه تحقق على حساب حامل لقب الدوري، ناهيك عن المنافسة الساخنة بين الفريقين، بغض النظر عن موقعهما في جدول الدوري، وفوق ذلك فإن الفوز يأتي استكمالاً لمشوار الوحدة الناجح في الآونة الأخيرة، والتي كسب خلالها كلاً من البطائح والنصر بالأربعة والعين بالثلاثة.

أما الفريق العيناوي فقد سجل تراجعاً ملحوظاً في النتائج، ويكفي أنه خلال ست جولات فقط، خسر مباراتين أمام الجزيرة والوحدة، وتعادل مع عجمان، في حين أنه لم يخسر طوال مشواره في الدوري الماضي، سوى مباراة واحدة أمام الشارقة، وتكمن مشكلة العين في خط الوسط الذي أحرج دفاع فريقه أكثر من مرة أمام الوحدة، وكان أحد أهم الأسباب في خسارة «الكلاسيكو».

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لحسن حظ جماهير كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فإن المباراة النهائية التي تأجلت لشهور عدة، تأتينا يوم الجمعة المقبل، وفريقا الشارقة والوحدة في كامل جاهزيتهما الفنية والبدنية والنفسية، بما يبشر بنهائي «كامل الدسم».

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رغم أن معظم الدوريات في العالم انطلقت منذ أسابيع عدة، فإن الدوري المصري يأبى إلا أن ينفرد بتطبيق قاعدة «أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي أبداً»، حيث تنطلق النسخة الجديدة غداً، وتنتهي للمرة الأولى، في آخر 10 سنوات، يوم 30 يونيو 2023، وستقام 4 جولات من المسابقة خلال نهائيات كأس العالم، وذلك للمرة الثانية، حيث سبق أن أقيمت جولتان خلال مونديال البرازيل 2014.

وتشير كل التوقعات إلى أن النسخة الجديدة ستكون حافلة بالإثارة والتشويق، وأن الزمالك حامل اللقب في آخر نسختين، لن يجد الطريق ممهداً أمامه للفوز باللقب الثالث على التوالي، حيث تنتظره منافسة ساخنة من الأهلي وبيراميدز والمصري وفيوتشر.



*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

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