لم نأتِ من فراغ...

حقا عنوان يستحق التأمل والوقوف عليه وتحليل مضمونه، في مملكة البحرين التي يشهد لها العالم بالتحضر لم يأت أحد من فراغ أبدا وبكل الاختصاصات، فالبحرين دولة مؤسسات رصينة ومتقدمة فكان لا بد من أن كل من يقف أن يكون مسلحا بالكفاءة العلمية والإدارية والمقدرة الذاتية بكل أنواعها، فالعرس البرلماني على الأبواب...

وهي مشرعة ومباركة من قبل حكومة البحرين الرشيدة لكل من يجد فيه الكفاءة في تمثيل الشعب البحريني العريق تحت شرعية الديمقراطية، وهي شرعية تستمد قوتها من قوة الفرد بالمجتمع... ما يهمنا نحن المهتمون بالشأن الرياضي هو دفع كثير من المرشحين إلى قبة البرلمان من أجل خدمة الشباب والرياضة جنبا إلى جنب مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب ومن أجل نقل معاناة الشباب والرياضيين وإيصالها إلى أنظار الحكومة من أجل تذليلها...

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ولا نقف عند هذا العمل فقط، بل أن يكون الأعضاء الجدد سواء كانوا برلمانيين أو بلديين فعالين في تنفيذ كثير من المقررات التي اتخذت سابقا، إذن نحن تواقون بأن تصل شخصيات رياضية ذات كفاءة الى قبة البرلمان. وحقيقة قادني الشوق إلى أن أتطلع إلى بعض السادة المهتمين بالرياضة فوجدت منهم الأستاذ عيسى علي إسحاقي والأستاذ عبدالحكيم الشنو، وهم شخصيتان رياضيتان مشهود لهما بالعطاء من خلال سيرتهم الرياضية...

الأستاذ علي عيسى وهو شخصية علمية يقود اتحاد كرة اليد البحريني منذ سنوات بكل كفاءة والمنجزات العالمية للمنتخبات البحرينية خير شاهد له، أيضا عبارة مررت بها على مرشح كتب لن آتي من فراغ، وحين قرأت اسمه علمت أنه حقا لم يأت من فراغ، إنه عبدالحكيم الشنو، وهو شخصية دولية معروفة من خلال ترأسه لمجلس (السيزم) وهو المجلس العسكري الرياضي الدولي، وأعتقد هذه مكانة مرموقة كان حضور مملكة البحرين فيها مشرفا، وهو يملك فن القيادة وكذلك أيضا نشأ في القيادة المدنية حيث كان أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الرفاع الشرقي قبل عدة سنوات، أي إنه يمتلك القدرة الإدارية، وهذا ما يعطيه فرصة كبيرة في أن يقدم الكثير للشباب والرياضة، وما أحوجنا لمثل هذه الكفاءات في هذا الوقت من أجل البناء السليم للشباب، هواة ومحترفين، نعم صدق الشنو إنه لم يأت من فراغ بل جاء من قاعدة صلبة متينة حتى يقدم ما يملي عليه ضميره متجسدا في كفاءته وخبرته ومقدرته على الإدارة وفنها في أهم عملية بالمجتمع وهي خدمة الشباب والرياضة.



*نقلاً عن الأيام البحرينية