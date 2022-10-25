الرياضيون وقبة البرلمان

يترقب الشارع الرياضي والأسرة الرياضية ما ستفرزه نتائج الانتخابات النيابية 2022، مع وجود عدد ليس بقليل من الرياضيين الذين سبق لهم وأن عملوا إداريين سواء في الاتحادات الرياضية أو الأندية المحلية، فمن بينهم رياضيون تبوؤوا مناصب قيادية وإدارية، يأتي على رأسهم علي عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، وعبدالرحمن علي بوعلي الرئيس السابق للاتحاد البحريني لكرة اليد رئيس نادي الحد السابق، وأحمد سلمان المسلم رئيس سابق لنادي الحد، وأحمد الدوسري رئيس نادي البديع، وعبدالحكيم الشنو رئيس المجلس الرياضي العسكري السابق (السيزم)، وحسين إضرابوه عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة، وعبدالله فيروز أمين سر نادي أم الحصم، وعدنان المالكي عضو مجلس إدارة نادي مدينة عيسى، ومحمد العليوي لاعب المنتخب ونادي المحرق السابق، وغيرهم من الرياضيين الذين لا تسعفني الذاكرة لذكر أسمائهم.

الأسرة الرياضية تتأمل وصول هذا العدد الكبير من الرياضيين إلى قبة البرلمان حتى وإن غابت الرياضة عن أغلب برامجهم وشعاراتهم الانتخابية، خصوصا وأن المرحلة المقبلة تتطلب وجود نواب قادرين على حمل هموم الرياضة والشباب وفتح الملفات الشبابية والرياضية العالقة، ونقلها بصوت مسموع إلى الحكومة الرشيدة، حيث إن المرحلة القادمة تتطلب إجراء التعديلات على القوانين المتعلقة بالمنظومة الإدارية بالاتحادات والأندية، والعمل على مكافحة الفساد الإداري المستشري في بعض الأندية.

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الرياضيون المرشحون لقبة البرلمان أمامهم مسؤولية كبيرة في تبني ملف إعادة تأهيل البنية التحتية للأندية من مبان نموذجية وملاعب حديثة، حيث إن البنية التحتية تعد من أهم العناصر في المنظومة الرياضية ومفتاحا رئيسا من مفاتيح الإنجازات الرياضية، لما لها من دور جوهري في اكتشاف واحتضان المواهب ومن ثم صقلها وصولا إلى تأهيلها لتحقيق البطولات على المستوى المحلي والخارجي.

لا يختلف اثنان على أن هناك عددا ليس بقليل من الأندية التي تعاني فقرا حادا في البنية التحتية مع غياب المنشآت الرياضية الحديثة وهذه أحد الأسباب التي تقف أمام طموح الأندية، كيف لنا أن نسعى لتطبيق الاحتراف ونحن لا نملك عنصرا مهما من عناصر نجاح الاحتراف الرياضي ألا وهو البنية التحتية النموذجية التي تساعد على نجاح الاحتراف الرياضي في شتى مجالاته! إن البحرين كانت -ولا زالت- سباقة في ممارسة الرياضة وتحديدا كرة القدم، وبالرغم من سابقتها إلا أن هناك الكثير من الدول الخليجية التي سبقتنا في تطوير البنية التحتية للأندية من خلال إنشاء ملاعب ومبان حديثة للأندية.

الرياضيون المرشحون لدخول البرلمان أمامهم تحد كبير في تحويل أنديتنا المحلية الحالية إلى منشآت رياضية تجارية وملاعب تحتوي على مرافق حيوية من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتبني المبادرات والأفكار الطموحة التي قد تدفع بالرياضة البحرينية للعالمية على مستوى المنشآت الرياضية، وحتى لا تدفع الأندية ضريبة القصور في العمل الرياضي البرلماني.



*نقلاً عن الأيام البحرينية