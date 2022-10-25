لغز ليفربول

من ينجح في الفوز على ليفربول يمكنه الفوز على أي منافس.. هكذا كان رد فعل رايان يتس لاعب فريق نوتنجهام فورست، صاحب المفاجأة الأكبر في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، عندما تمكن متذيل الترتيب من الفوز على ليفربول المنتشي بفوز ثمين على حامل اللقب مانشستر سيتي قبل أسبوع، ثم التفوق على وست هام منتصف الأسبوع.



وكانت فرقة يورجن كلوب تمني نفسها بفوز ثالث على التوالي، وكانت الأمور تسير نحو ذلك في مواجهة صاحب المركز الأخير، ولكن ما حدث كان مفاجئاً للجميع دون استثناء بما فيهم جماهير فورست، الذين لم يتوقعوا أن يسقط ليفربول في مواجهة تبدو غير متكافئة، ولكن الفريق الذي يحتل مؤخرة الترتيب نجح في أن يلحق بضيفه هزيمة مريرة جمدت رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع وبفارق 12 نقطة عن المتصدر أرسنال، الذي أهدر نقطتين ثمينتين في صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بتعادله أمام ساوثهامبتون بهدف لهدف، مقدماً خدمة جليلة للسيتي صاحب الوصافة بتقليص الفارق إلى نقطتين فقط مع المتصدر، وجاءت خسارة ليفربول كأكبر مفاجأة في هذه الجولة لتؤكد أن الفريق أصبح لغز محيراً هذا الموسم بعد بداية تعتبر الأسوأ منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من أن الفريق الأحمر اكتسب زخماً ودافعاً معنوياً كبيراً بالفوز على السيتي ملحقاً به الخسارة الأولى هذا الموسم، إلا أنه ظهر بصورة متواضعة ليسقط في مباراة كانت تبدو على الورق غير متكافئة وتصب في صالحه، قبل أن يحقق فورست المفاجأة والفوز الذي قفز به للمركز التاسع عشر، ومن شأنه أن يدفع الفريق على مواصلة النتائج الإيجابية في الجولات القادمة.

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في الليجا الإسبانية جميع الطرق تؤدي إلى صدارة مريحة للفريق الملكي، الذي أضاف فوزاً جديداً إلى سجله ملحقاً الخسارة بإشبيلية بثلاثة أهداف رافعاً رصيده إلى 31 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مطارده الوحيد برشلونة مع نهاية الجولة 11 للدوري الإسباني، ويأتي التفوق الواضح لريال مدريد هذا الموسم بعيداً عن أي صخب، ودون وجود من يعكر صفو الفريق الملكي الذي يسير بخطى ثابتة وبتوازن رهيب نحو الاحتفاظ باللقب المحلي والأوروبي، بدليل وجوده في قمة الليجا وبلوغ الفريق الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا كأول المتأهلين.

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المباراة المجنونة التي جمعت بين فيورنتينا وإنترميلان والتي انتهت لصالح الأخير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مؤشر على عودة الكالتشيو للأضواء لتكون المسابقة الأكثر إثارة أوروبياً.



*نقلاً عن الخليج الإماراتية