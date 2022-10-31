ديون وقضايا الأندية السعودية ما زالت نجم الساحة في الفضائيات والصحف الإلكترونية ومواقع السوشال ميديا ! في هذا المقال سأحكي لكم قصة مثيرة، هذه القصة أوجهها بالأساس للأندية السعودية!

جيلنا بالذات يعرف جيداً نادي بارما الإيطالي، النادي المدلّل في إيطاليا والذي يمتلك جاذبية لا يمكن تفسيرها حتى الآن! هذا النادي العريق حقق بطولات كبيرة في التسعينات، غير ذلك فسبب معرفتنا به وإعجابنا الشديد هو إخراجه لأساطير في عالم كرة القدم، تشكيلة سنة 2000 فقط كان فيها بوفون وكانافارو وتورام وكريسبو ودي فايو وأورتيجا!

بارما سر سقوطه هو اللاعبون ورواتبهم! كما يحدث الآن في أنديتنا! في 2007 كان في سجلات نادي بارما 240 لاعباً، رواتبهم وثمن صفقاتهم وقضاياهم جعلت النادي مديوناً بـ 18 مليون يورو، هذه الديون أصبحت 200 مليون في يونيو الماضي، وأشهر النادي بسببها إفلاسه! وتم استبعاده من دوري المحترفين الإيطالي ليلعب الآن في دوري الدرجة الرابعة وهي أول درجة بعد دوري الهواة!

باع بارما ألقابه وكؤوسه في مزاد! كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا وعلامة النادي التجارية ومكتبة النادي ومواده الإعلامية! حتى باص اللاعبين وسيارة النادي باعوها بـ 20 ألف يورو!

ديون وقضايا النادي تؤدي لإفلاسه، وإفلاس النادي معناه شهادة وفاته، ويجب عليك وقتها تغيير اسم وشعار النادي وعلامته التجارية، ليكون في نظر القانون نادياً جديداً! بارما الآن اسمه بارما كالتشيو 1913! وقيمته السوقية 3 ملايين يورو!

قصة نادي بارما الذي كان شيئاً، وأصبح لا شيء، مجرد كيان ميت، أهديها لمن يهمه الأمر بالقطاع الرياضي بالمملكة، فسرطان الكرة السعودية الآن هو “الديون والقضايا”، وهي تأتي من عدم الوعي الإداري واللاعبين ورواتبهم والبذخ الذي يتم كل عام تحت مسمى “صفقات سوبر”!

لوكاريللي!

قصة أخرى جميلة للاعب إيطالي في بارما اسمه “أليساندرو لوكاريللي”، يحب النادي جداً، يعشقه! اللاعب عندما حدثت الأزمة ولم يأخذ راتبه لشهور، لم يرحل، وعندما بيعت غرف اللاعبين وأجهزتها كان يجمع قمصان وملابس زملائه ويغسلها في بيته!

القضاء حكم على بارما بالإفلاس وأصبح اللاعبون أحراراً في ترك النادي، هو الوحيد الذي لم يرحل واستمر مع الفريق في دوري الدرجة الرابعة، هذا اللاعب يبلغ 38 سنة! وجاء لبارما في سن 31 ! (فقط من يحب الكيان يكون في الأزمات قبل المسرات، وليس أول من يقفز من السفينة وقت العواصف).



*نقلاً عن الرياضية السعودية

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