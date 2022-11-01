سباق الدوري



الإثارة لا تزال تتصدر واجهة العناوين الرئيسية في الدوريات الأوروبية الكبرى وفي مقدمتها الإنجليزي والإسباني والإيطالي، والإثارة لم تتوقف عند الصدارة المستمرة لنابولي الذي يتربع على عرش الكالتشيو برصيد 32 نقطة، متفوقاً على كبار إيطاليا ميلان وإنتر ويوفنتوس وروما، بل امتد للمستوى الاستثنائي الذي يقدمه نابولي هذا الموسم والذي جعله ينفرد بصدارة الكالتشيو، وفي الليجا الإسبانية تعرض ريال مدريد المتصدر لتوقف مفاجئ وغير متوقع على أرضه وبين جماهيره بتعادله مع المتواضع جيرونا صاحب المركز 16 بهدف لهدف، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الانفراد بالصدارة ويتقلص الفارق مع مطارده برشلونة إلى نقطة وحيدة إثر فوز الأخير على فالنسيا بهدف وحيد، وكان غياب كريم بنزيما مؤثراً جداً، وسبباً في تقلص الفارق مع برشلونة من جديد، ما يجعل موقف الفريق الملكي مقلقاً في غياب مهاجمه الخطير.

وفي الدوري الأعرق أوروبياً واصل أرسنال التحليق بالصدارة للجولة 13 على التوالي، بعد فوزه الكبير على متذيل الترتيب نوتنجهام فورست بخماسية نظيفة، رفع من خلالها رصيده إلى 31 نقطة مقابل 29 نقطة لمطارده مانشستر سيتي الذي نجح في الفوز على ليستر سيتي بهدف وحيد وبصعوبة، ليبقى الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بالصراع الثنائي على اللقب في البريميرليج رغم وجود توتنهام على مقربة من المقدمة برصيد 26 نقطة، ما يجعل الصراع محتدماً في الجولات القادمة التي قد تشهد المزيد من الإثارة والمفارقات.

أكثر المراقبين توقعوا أن الفوز المثير الذي حققه ليفربول على مانشستر سيتي، كان بمثابة الانطلاقة الحقيقية للفريق بعد بداية هي الأسوأ لليفر منذ سنوات طويلة، ولكن الفريق تعرض للخسارة من نوتنجهام فورست متذيل الترتيب وصاحب المركز الأخير، وهي النتيجة التي كانت صادمة لعشاق الفريق الأحمر، التي تلقت صدمة أخرى وهذه المرة على أرضها من ليدز يونايتد بهدفين لهدف، ليتجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز التاسع، بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال، الأمر الذي يؤكد أن الفريق يمر بمحنة حقيقية هذا الموسم، والسؤال الذي يطرح نفسه هل السبب يعود للاستغناء عن ساديو ماني الذي غادر لبايرن ميونيخ، وإذا كان كذلك فمن المسؤول عن قرار رحيل أحد أفضل لاعبيه؟.

مادة اعلانية

آخر الكلام

أكثر الهواجس التي تسيطر على اللاعبين في هذه الفترة قبل أيام من انطلاق المونديال، الخوف من التعرض للإصابة التي قد تكون سبباً في حرمانهم من المشاركة في البطولة الأهم والأغلى في مسيرة جميع لاعبي العالم.



