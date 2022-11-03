توصيات مؤتمر الرواد.. إلى أين؟!

المؤتمر العلمي العربي الدولي الأول والذي أقيم مؤخرًا برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبتنظيم رائع من الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين والتي يترأسها صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة، مؤتمر جاء ليطلق العنان لكل من شارك في هذا المؤتمر من كوادر تعليمية وجامعية وأكاديمية متخصصين في الشأن الرياضي بتقديم أوراقهم ومحاضراتهم عن ما يدور في الرياضة العربية بين الواقع والطموح.

تضمن المؤتمر على محاضرات قيمة تطرّقت إلى العديد من المحاور المهمة في الرياضة العربية، من أبرزها اقتصاديات المستقبل وفرص استثمارها في الرياضة العربية للدكتور حمادة العنتبلي والرياضة العربية الواقع والطموح للدكتور محمد الرويشد ومحاضرة الحساب الفرعي للرياضة للأستاذ زهير عمار وغيرهم من المحاضرات التي لم تخلُ من الدراسات والأبحاث العلمية المفيدة لواقعنا الرياضي.

تُعد المؤتمرات العلمية الرياضية من وسائل الاتصال العلمي بين الباحثين والجمهور، وهي بمثابة العنصر المهم الذي نحتاجه في مسيرة التطوير الرياضي كما تمدّنا بالطاقة الأكاديمية الإيجابية لمواصلة التخطيط الاستراتيجي والسعي للبحث العلمي الرياضي للرياضة البحرينية والعربية، أن الاهتمام والرغبة الأكيدة بالمشاركة في المؤتمرات العلمية تمنحنا الفرصة لاستماع النقد والأفكار والآراء من المتخصصين في المجال العلمي الرياضي والتي من شأنها أن تحسن وتطور من رياضتنا العربية.

«بيان البحرين 2022» وثيقة أعلن عنها المؤتمر العلمي العربي الدولي الأول والتي تشمل على أبرز التوصيات والقرارات التي تمخض عنها المؤتمر، حيث سترفع تلك التوصيات للمسؤولين عن الرياضة العربية في سبيل تصحيح المسار الرياضي على كافة الأصعدة، السؤال الذي يطرح نفسه، كم من مؤتمر رياضي عقد على مدى السنوات الماضية؟ وكم من توصيات خرجت بها تلك المؤتمرات؟ كلها تساؤلات تحتاج لمن يستطيع الإجابة عليها! توصيات عددها فاق المائة لا زالت تحتفظ أما بالإدراج أو بالأرشيف، فاليوم علينا أن نخطو خطوات سريعة وجريئة من أجل أن نحقق الاستفادة المثلى من تلك التوصيات، أصبحت الرياضة في الوقت الحالي صناعة، لذا لم تعد مقتصرة فقط على الرياضيين، فهناك آخرون ليسوا في الوسط الرياضي، لكنهم يتابعون تفاصيلها من خلال الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية والآراء الاقتصادية، كلنا أمل أن تصل وثيقة «بيان البحرين 2022» إلى من يهمه الأمر عن واقعنا الرياضي.



*نقلاً عن الأيام البحرينية

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