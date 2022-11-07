أفضل مما توقعت

لم أكن أتوقع بأي شكل من الأشكال أن تظهر دورة الألعاب السعودية بالشكل الذي ظهرت به من حيث جودة التنظيم والمنافسة العالية والمتابعة المميزة إعلاميًا وجماهيرياً.

وعندما أقول (لم أتوقع) فهو ليس قصورا في المنظمين أو عدم ثقة فيهم، بل هو انطباع عام عن فعالية تقام للمرة الأولى ولمدة عشرة أيام ولعدد كبير من الرياضيين في أكثر من موقع وهذا يتطلب عددا كبيرا من المنظمين، فكنت أخشى بأن أي قصور سيقلل من جودة الفعالية أو هكذا كنت أتوقع.

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لكنني انبهرت من جودة التنظيم الذي أخرج لنا كرنفالا رياضيا فاخرا على مدار عشرة أيام، والمميز أن بعض المناطق التي خصصت للجماهير كانت رائعة بكل ما تحملة الكلمة من معنى حيث الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل مع الفعاليات المصاحبة للبطولة.

شكراً من أعماق القلب أقولها لمن نظم هذا الحدث بهذا الشكل المبهر وأخص بالذكر وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية، الذين أبدعوا في التنظيم وأسسوا لمرحلة رياضية جديدة، فتنظيم مثل هذه البطولات بهذا المستوى من التنظيم والتنافسية سيكون جاذبا كبيرا لكثير من الشباب والشابات على ممارسة الرياضة ليس فقط على صعيد الممارسة بل حتى على صعيد المنافسة والبحث عن الجوائز القيمة التي كانت عنوان بارز لهذه البطولة.

كما أن إقبال الناس على مناطق الجماهير وحضور الفعاليات هو أمر مفرح ومبشر بأن القاعدة الجماهيرية لكثير من الألعاب ستزيد مع مرور الوقت واستمرار المنظمين في تنظيم مثل هذه الفعاليات.

على الجانب الآخر سيكون هناك إقبال من الشباب على ممارسة هذه الألعاب بعد أن تعرفوا عليها وأحبوها من خلال هذه البطولة وسنشاهد في المستقبل القريب بإذن الله كثيرا من النجوم وبوفرة كبيرة يتجهون للانضمام إلى الالعاب المختلفة.

ختاماً أبارك للقيادة الرياضية على نجاح هذه البطولة في نسختها الأولى، وأشكرهم على روعة التنظيم، وأقول للجميع إننا فعلياً بدأنا في خلق جيل جديد سيرفع علم المملكة عالياً في البطولات الأولمبية بإذن الله.

*نقلا عن الرياض السعودية