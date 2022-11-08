المصداقية في الرياضة

المصداقية قيمة من القيم الأخلاقية الجميلة التي تجعلنا نستند عليها في جميع أقوالنا وأفعالنا وغالبا ما ترتكز على حقائق مؤكدة، وهي نقيض الكذب والخداع والغش في المعاملة، فثمة علاقة بين المصداقية والرياضة، كونهما عملة لوجهين ويشتركان في إظهار الحقائق وروح التنافس الرياضي الشريف. المصداقية هي الأمانة التي تجعلك تتبادل المعلومات الصحيحة وليس المغلوطة منها والتي قد تكون سببا في إيذاء الأخرين، المصداقة قيمة مهمة وعنصر رئيسي في واقعنا الرياضي، فإذا أردنا ثقافة رياضية بعيدة كل البعد عن الكذب، فعلينا أن نعزز قيم المصداقية في واقعنا الرياضي من خلال تنمية الثقافة وتأصيل المصداقية عند الرياضيين وخاصة الصغار والتعامل بكل أمانة في نقل المعلومات الصحيحة.

ما يحدث في واقعنا الرياضي للأسف من سلوكيات خاطئة من بعض الإداريين في الأندية في تعاملهم مع الآخرين وتحديدا اللاعبين، فهناك فئة تؤمن بأن المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة التي تتم إرسالها للاعبين هي الطريق السليم في نظرهم للوصول لأهدافهم.

الواقع الحالي للمجتمعات وثقافاتهم المتجددة، تقول إن تلك المقولة لم يعد لها وجود في ظل تزايد الوعي والتعليم ناهيك عن التطور الكبير في تقنية المعلومات، وجعل المصداقية تجبر الكذب على الرحيل عن عالمنا الرياضي. إن منظومتنا الرياضية تزخر بالكوادر المثقفة والقادرة على محاربة تلك الفئة من الإداريين بسلاح العلم والمعرفة والالتزام بالمصداقية والتي هي من أهم عوامل النجاح الإداري بكياناتنا الرياضية.

هناك الكثير من الإداريين الذين يفتقرون إلى أبجديات الإدارة الرياضية الحديثة في تعاملهم مع اللاعبين، فليس من المعقول أن نبحث عن التطور الرياضي ونناشد بالاحتراف الرياضي، ونغض الطرف عن الجانب الإداري الذي هو أساس كل كيان وعصب المنظومة الرياضية بالأندية، إذ من المؤسف حقًا أن نرى تلك الفئة من الإداريين تتعامل مع أجيال صغيرة من أولادنا اللاعبين بوسائل بعيدة عن روح المصداقية والنزاهة، أجيال وأجيال تحتاج لمن يقوم على رعايتها وتهذيبها وتنمية قدرتها الرياضية والذهنية، لنقف جميعًا ونحارب كل من يتجرد من المصداقية والنزاهة الرياضية.



*نقلاً عن الأيام البحرينية

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