أهلا بالجوهرة!!

أيام معدودة وينطلق الحدث الرياضي العالمي الأبرز الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات، حين تستضيف الدوحة مونديال كأس العالم في نسخته الجديدة، والذي ستتنافس فيه منتخبات تمثل كافة قارات العالم، ويستعرض الكبار في الصراع على الكأس الذهبية مهاراتهم وقدراتهم وصولاً لحمل الكأس العالمية التي طال انتظارها.

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فالحدث الكروي كبير سيتابعه المليارات من البشر في كافة أرجاء المعمورة بسبب أهمية البطولة الأقوى والأسخن والأجمل؛ لأنها تجمع النخبة من المشاهير والعمالقة الذين أتحفونا بفنهم وأهدافهم، واليوم يصل النجم الأسطورة الأرجنتيني الجوهرة الفذ ميسي للعب مع منتخب بلاده أمام منتخبا الوطني، صاحب أجمل الأهداف على مر تاريخ اللعبة، فالمونديال مختلف عن جميع البطولات التي تقام، ولا أحد يختلف على ذلك، فقمة الهرم ستنطلق لأول مرة في الشرق الأوسط، وكل الدلائل والمؤشرات تقول إن الحدث سيكون استثنائياً، كون جميع المنتخبات المشاركة عاقدة العزم على تقديم عروض جيدة ونتائج ترضي الجماهير، حيث يجد الحدث اهتماماً فوق العادة في كافة الدول نظراً لمكانة المناسبة التي تليق بتأهل البلدان إلى هذا المونديال العالمي الذي لم يكن طريقه مفروشاً بالورود، بل كان صعباً ومحفوفاً بالتصفيات القوية بسبب قوة المنتخبات قبل الوصول واللعب في بطولة كأس العالم في قطر التي تستمر لمدة شهر، حيث أصبح اليوم تاريخياً في عمر هذه الدول، وهي مرحلة جادة بحق المنتخبات التي تنال شرف اللعب في المونديال.

لبدء البطولة الحلم لعشاق المجنونة كرة القدم ستخطف كل الأنظار نحو منطقة الخليج طوال هذه الفترة، ويبقى الصراع بين الكبار وهو الفوز بالكأس الغالية الذي لن يكون سهلاً إلا لمنتخبات المستوى الأول، وهي بالطبع الفرق تعد التي دائماً على موعد مع التاريخ، حيث تنتظرها الشهرة والأضواء والنجومية لوضع البصمة، وهذه الأيام ملاعبنا تستضيف منتخبات المونديال، فأهلا بالمشاهير على أرض الإمارات.. والله من وراء القصد.

*نقلا عن البيان الإماراتية