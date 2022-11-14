هل من حلول لشح الملاعب؟

تكلمت في مقال سابق عن معضلة تواجهها كثير من الأندية وهي شح الملاعب، فالأندية تعاني الأمرين من عدم وجود ملاعب كافية للتدريبات، ورغم قلة الملاعب إلا أن الصيانة الشتوية تارة والصيفية تارة أخرى، والتي تأتي في منتصف كل موسم رياضي تضاعف من المشكلة، حيث تستهلك صيانة كل ملعب ما بين شهر إلى شهرين، وهذه معاناة تواجهها الأندية كل موسم من دون أي حلول قد تنقذ الموقف!!

وبحكم أن المشكلة واضحة من فترة طويلة أتعجب من عدم إيجاد حلول حتى الآن، رغم أن الملاعب تعتبر من أهم المواضيع بل هي الأهم، لأنها الميدان الذي يحتاجه كل فريق للاستعداد والتطوير ولعب المباريات.

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ولأنني أرى أن توفير عدد كاف من الملاعب هو أولوية ينبغي أن يعمل عليها الجميع، فإنني عبر هذا المقال سأقدم مقترحا أتمنى أن يرى النور لحل المشكلة، مع يقيني أن الوزارة تعمل على مشروع كبير لإنشاء عدة ملاعب ومدن رياضية، لكن الذي أتحدث عنه لن يتعارض مع المشروع بل سيعالج المشكلة القائمة بشكل سريع خلال بضعة أشهر.

الحل هو استئجار عدد من الأراضي لفترات طويلة، وينشأ عليها ملاعب للتدريب، بحيث يركز على إنشاء مسطحات خضراء مع احتياجاتها من سقيا وغيرها، وبحكم أن الوزارة لديها أراض تملكها فيستحسن إنشاء ملاعب التدريب على أراضي الوزارة. علماً بأن إنشاء عدد خمسة ملاعب تدريب لن تتجاوز تكلفة إنشائها جميعاً عشرة ملايين ريال في حال كانت الأرض مملوكة للوزارة.

المشكلة كبيرة ومستمرة وتؤرق الأندية فهل يتم إيجاد الحلول والعمل عليها قبل نهاية هذا الموسم؟، أتمنى.

*نقلا عن الرياض السعودية