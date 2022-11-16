شكراً لمنتخب السلة

شكراً لكم أقل ما يمكن قوله لمنتخبنا الوطني لكرة السلة الذي يقدم أداءً مشرفاً، وقارع كبار القارة في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في ثلاث دول هي: اليابان والفلبين وإندونيسيا، فقد خسرنا في آخر مواجهتين أمام العملاقين الياباني والصيني على أرضنا بصعوبة بالغة، ليكسب منتخبنا الذين سأطلق عليهم لقب «البواسل» مع احترام الجميع في أكبر قارة في العالم.

صحيح أننا نحتل المركز الأخير في المجموعة الصعبة، ولكن في المقابل كنا نداً صعب المراس لعمالقة آسيا كأستراليا واليابان والصين وكازاخستان وإيران الذين يحتلون مراكز متقدمة في التصنيف العالمي وبعضهم ضيوف شبه دائمين في كأس العالم، فقد خسرنا أمامهم بفارق بسيط، وخصوصاً أننا نشارك في الدور الحاسم للمرة الأولى في تاريخ كرة السلة البحرينية، فالتطور الملحوظ والقفزة الهائلة على مستوى اللعبة دليل قاطع على وجود فكر عال ومنظومة عمل ناجحة من القائمين جميعهم على كرة السلة، الذين يستحقون كل الثناء والتقدير على ما يبذلونه من أجل الارتقاء باللعبة ورفع علم البحرين في المحافل جميعها، وهذا ما لمسناه خلال مشاركة الأحمر المشرفة سواء في كأس أمم آسيا الأخيرة أو التصفيات المونديالية.

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وأخيراً وبعد التطور الكبير الذي طرأ على كرة السلة البحرينية، لا شك أن سقف الطموحات أصبح عالياً لتحقيق إنجازات وبطولات عديدة ولم لا نتأهل لكأس العالم والأولمبياد في المستقبل القريب، وأنا على يقين تام أن القادم أفضل بإذن الله، والتوفيق كله لمنتخبنا السلاوي في جميع الاستحقاقات المقبلة.

مسج إعلامي

ألف مبروك للأخ العزيز أحمد المسلم فوزه في الانتخابات النيابية ممثلاً عن الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق، حيث حصل على 7711 صوتاً وهذا العدد الكبير دليل على حب أهالي الحد للمسلم، فمثلما ساهم في تطوير نادي الحد وتحقيقه العديد من البطولات والإنجازات فترة توليه الرئاسة، فلا شك أنه قادر على خدمة أهالي منطقته أينما تواجد، فالتوفيق كله للمسلم في مهامه كنائب وأعانه الله على خدمة الوطن والمواطن.



*نقلاً عن الوطن البحرينية