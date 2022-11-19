أحكام قراقوش

في التاريخ اشتهرت شخصيات متباينة في سبب اشتهارها حتى إن بعضها أخذ صفة الأسطورة وكأنه خرافة وهو في الأصل موجود ومن أولئك (قراقوش) وهو شخصية سياسية في زمن الدولة الأيوبية وقد اشتهر بأحكامه المتناقضة والغريبة حتى بات سببًا للتندر ومن تلك الأحكام أنه أصدر (فرمانًا) بجلد كل من (يطيل شاربه) خمس جلدات. وعلى الفور هرع سكان المدينة التي يحميها بحلق شواربهم ولكنه في اليوم ذاته أصدر (فرمانًا) آخر متناقضًا مع الأول ينص على جلد كل من يحلق شاربه خمس جلدات.

أحد من تملكته الدهشة من القرارين المتناقضين قام بحلق نصف شاربه وترك النصف الآخر وحين قبض عليه رجال الدرك احتاروا كيف يتعاملون معه فذهبوا به إلى (قراقوش) الذي أمر بجلده عشر جلدات لأنه في ظنه خالف (الفرمانين).

بعد قرون من الزمان أنتجت ساحتنا الرياضية (قراقوش آخر) يأتي عند كل اختيار لتشكيلة منتخب الوطن من نادي الهلال فحين يكون الاختيار لأسماء عديدة تصل لـ (الدرزن) لكن البطولات المحلية ستستمر كما حدث في كأس الأمم الآسيوية فإنه اختيار صائب وهؤلاء هم نجوم الكرة السعودية وحين يكون الاختيار لذات العدد كما هو الوضع الحالي قبل كأس العالم والبطولات المحلية ستتوقف كحال كل أمم الأرض فإن في الاختيار محاباة للهلال وللاعبيه.

ويتربع (قراقوش) في عقول أولئك فإن أخذ من الهلال أسماء كثيرة ففي ذلك محاباة رغم أن اللاعبين قد يتعرضون للإصابات والإرهاق والتشبع وتمارين الفريق في غيابهم الطويل غير مجدية.

وحين لا يتم اختيار أسماء عديدة من الهلال ففي ذلك محاباة أيضًا حتى يرتاح اللاعبون ويكونون على أهبة الاستعداد عند انطلاق المنافسات الكروية.

ولو وجدت حالة أخرى تشبه (حلق نصف الشنب وترك النصف الآخر) لطالبوا بها ولن أستغرب لو طالبوا فيما بعد باختيار أكبر عدد من لاعبي الهلال للمنتخب شريطة ألا يلعبوا في صفوفه فقط ليغيبوا عن ناديهم.



(لمحة)

شَاورْ سِوَاكَ إذا نَابَتْكَ ناِئبةٌ

يومًا وإنْ كُنْتَ مِن أَهلِ المشُورَاتِ

فَالعَيْنُ تُبْصِرُ مِنها مَادَنَا ونَأى

ولا تَرَى نَفْسَها إِلا بِمرآةِ

*نقلا عن الرياضية السعودية