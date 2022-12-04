الساموراي الياباني "لا للمستحيل"

قبل بدء منافسات بطولة كأس العالم 2022، كانت هناك توقعات بتأهل بعض المنتخبات وخصوصاً الكبيرة منها للدور الـ 16، مع التقليل من بعض المنتخبات الأخرى التي لها كامل الحق على المنافسة بغض النظر عن المنتخبات الموجودة في مجموعتها.



ففي المجموعة الخامسة والتي ضمت ألمانيا وأسبانيا واليابان وكوستاريكا، كانت أغلب الترشيحات تصب في تأهل الماتدور والمانشافت لدور ثمن النهائي بسهولة تامة، ولكن ماحدث في هذه المجموعة درس للتاريخ، حيث حمل المنتخب الياباني شعار «لا للمستحيل» وتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من إنتصارين على العملاقين ألمانيا وأسبانيا وخسارة غير متوقعة من كوستاريكا، ورافقه المنتخب الأسباني كوصيف، فيما ودعت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات دور المجموعات بإحتلالها المركز الثالث، وهي المرة الثانية على التوالي التي تودع فيها دور المجموعات وهي كارثة كبرى للماكينات، فيما تذيلت كوستاريكا المجموعة المجنونة بأحداثها ونتائجها حتى الرمق الأخير.

وأخيراً سيواجه المنتخب الياباني نظيره الكرواتي وصيف المجموعة السادسة، وأتوقع وعطفاً على ماقدمه المنتخبين حتى هذه اللحظة بأن الساموراي يملك حظوظ أقوى من كرواتيا وصيفة مونديال 2018 للتأهل للدور الـ8. للمرة الأولى في تاريخه.



تأهل المنتخب العربي المغربي للدور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال المكسيك عام 1986، وقدم أسود الأطلس مستوى مشرف وتصدر مجموعته الصعبة التي ضمت كرواتيا وبلجيكا وكندا بكل جدارة وإستحقاق، فكل التوفيق للمغرب في مواجهته القادمة أمام أسبانيا في دور ثمن النهائي، وكل العرب معكم قلباً وقالباً.

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*نقلاً عن الوطن البحرينية