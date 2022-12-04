احتفلت قناة الكويت الرسمية الأولى أمس ولمدة ساعتين متتاليتين بعيدنا الوطني الـ51 وسط احتفالات تشهدها بلاد الصداقة والسلام في مختلف المناطق لمناسبتنا الغالية عبر الاحتفالات الكبيرة التي تقدمها وتشرف عليها سفارة الدولة ويتولى الإشراف على احتفالية «من أجلك يا وطن» السفير الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت ومعه أركان السفارة ونخص بالذكر حميد المنصوري من أجل تقديم كل الدعم للفرق الشعبية من فنون وأدب وشعر ورياضة وإعلام جاؤوا خصيصاً للمشاركة في يومنا الوطني فالمناسبة تاريخية وقد قدمت الحبيبة الكويت كل الدعم والتسهيلات من أجل يومنا الوطني الذي نجح بامتياز.

يكفي أن نعلم بأن أول سفارة خليجية افتتحت بالإمارات هي الكويتية، وهذا ما أسعدنا جميعاً، فوقوفهم صفاً واحداً، من أجل المشاركة، دليل على اهتمام القيادة السياسية ورغبتها الصادقة في توفير سبل النجاح ومشاركتها لنا فكل الحب والتقدير للأشقاء.

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الجميع أبدى ارتياحه الكبير بما وجده في «وطن النهار»، وبدوري، أخص بالشكر، سفارتنا ووزارة الإعلام الكويتية، ولما وجدته من حب وكلنا يتذكر ونحن نعيش أجواء المونديال الكروي وسعدنا بتأهل أسود المغرب إلى دور الـ16 بعد إنجازهم العربي الكبير، إنجازات الكرة الكويتية التي فتحت الباب لمنتخبات الخليج بعد أن تأهلت أول دولة في المنطقة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بإسبانيا عام 82 وأتوقف مع الصحافة الرياضية في تلك الفترة بالكويت فكانت جزءاً من تاريخي المهني وكان لها دور بارز ومهم في تكويني الصحافي، لارتباطي بها منذ فترة المرحلة الدراسية الإعدادية.

أسعدتنا الأيام الجميلة التي قضيناها هنا وصباح الخير يا كويت.. والله من وراء القصد.

*نقلاً عن البيان الإماراتية