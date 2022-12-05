ماذا يحدث في قطر؟

كيف تفسر ما حدث في كأس العالم 2022 في قطر؟

1ـ فرنسا هزمت أستراليا.

وأستراليا هزمت تونس.

وتونس هزمت فرنسا.

2ـ السعودية هزمت الأرجنتين.

والأرجنتين هزمت المكسيك.

والمكسيك هزمت السعودية.

3 - الإكوادور هزمت هولندا.

وهولندا هزمت السنغال.

والسنغال هزمت الإكوادور.

4 - اليابان هزمت ألمانيا

وألمانيا هزمت كوستاريكا.

وكوستاريكا هزمت اليابان.

5 - البرتغال هزمت غانا.

وغانا هزمت كوريا.

وكوريا هزمت البرتغال.

وأحداث أخرى، فالكاميرون هزمت البرازيل، وغادرت ألمانيا وبلجيكا والأوروجواي كأس العالم في قطر من دور المجموعات، وفشلت في التأهل إلى الأدوار النهائية.

عالم الساحرة المستديرة فيه من الغرابة والأحداث المجنونة ما يجعلك لا تصدق ما يحدث، وكأس العالم الحالية شهدت داخل المستطيل الأخضر تفاصيل، تختلف عن “توقعات الورق”، وهذه متعة كرة القدم بأنها لا تعترف بالمنطق.

تحليل المباريات قبل بدايتها مجرد اجتهادات بناءً على أرقام وإحصاءات سابقة، وقد يحدث ما تمَّ التنبُّؤ به، وقد يحصل عكسه.

بعض التفاصيل البسيطة غير المتوقعة تغيِّر مجريات أي مباراة، مثل إصابة لاعب مهم، أو طرد آخر، وغيرهما من الأحداث التي تصيب المدربين بالجنون، لأن كل خططهم قبل المباراة أصبحت بلا قيمة.



‎لا يبقى إلا أن أقول:

قد يحدث في الأدوار النهائية ما ليس في الحسبان، مثل خروج منتخبات مرشحة لتحقيق البطولة، ووصول أخرى غير مرشحة إلى المباراة النهائية.

وسط هذه المتغيِّرات لا توجد فرصة أفضل من هذه ليختتم ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو تاريخهما الرياضي بتحقيق بطولة كأس العالم لمنتخبَي الأرجنتين والبرتغال.

هل تكون كرة القدم عادلة في هذا المونديال لتزرع الفرح في تاريخ أحدهما، وهما من أهم الأساطير الرياضية في العقد الأخير؟! لك أن تتخيَّل أن تعتزل عالم الساحرة المستديرة وأنت بطل العالم.

‏‏هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية”.. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.

*نقلاً عن الرياضية السعودية