التفاعل الإنساني الجميل خلال كأس العالم

طولة كأس العالم ليست مجرد لعبة تنافسية تحاول من خلالها الدول صنع أمجادها الرياضية، بل هي مهرجان من الأفراح والأحزان والضحك والدموع لمنتخبات الدول المشاركة، وهي أيضاً تظاهرة تصاحبها الكثير من المفاجآت والقصص والطرائف ما يجعل الأحداث التي تدور خلال البطولة تضيف نكهة جميلة لهذه المناسبة الرياضية العالمية.

في البطولات السابقة كانت الأحداث المصاحبة لـ»المونديال» تعيشها الجماهير التي سافرت للبلد المضيف، وينقل لنا القليل جداً منها عبر ما تلتقطه عدسات المصورين الصحفيين، لكن منذ أن بدأت ثورة التواصل الاجتماعي وتحول كل من يملك هاتفاً محمولاً إلى وسيلة إعلامية؛ أصبحنا تقريباً نعيش الحدث مع الجمهور، ولذلك استمتعنا بالتفاصيل الجانبية التي تنقلها لنا الجماهير خلال هذه البطولة بذات القدر الذي أمتعتنا به المباريات نفسها.

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بطولات كأس العالم من الأحداث العالمية النادرة التي تحتضن خليطا من جماهير تمثل أكثر من 32 دولة مشاركة، ناهيك عن الجنسيات الأخرى التي حضرت لمجرد الاستمتاع بهذا الحدث، وبالتالي هي فرصة رائعة لمشاهدة تفاعل إنساني جميل بين مختلف الحضارات والثقافات، وفي هذه النسخة من المونديال كان لأهل الخليج والسعوديين تحديدا الحصة الأكبر من الحضور والمشاركة نظرا لانعقادها في قطر، وحقيقة كانت مشاركتنا مذهلة، الجماهير السعودية تركت نكهة خاصة على البطولة والمشاركين، وقادت التأثير عبر تفاعل إنساني جميل مع مختلف الجنسيات الحاضرة، وربما شاهدتم ذلك الشاب السعودي الذي يغني في المترو باللغة الإسبانية للجماهير الأرجنتينية ليقابل بتفاعل كبير من قبلهم، وغيره الكثير من اللحظات الجميلة العابرة التي جمعت الجماهير السعودية بمختلف الشعوب. هذا التأثير لن يكون حكرا على الحضور في تلك اللحظة؛ بل سيمتد للملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا مجرد نموذج من قصص وحكايات ومواقف كثيرة نقلت التفاعل الإنساني الجميل الذي صاحب البطولة، وحقيقة كنا بحاجة لمثل هذا المحتوى الذي يعكس التواصل بين الحضارات خصوصا وأن العالم مثقل بالكثير من الكآبة بعد سنوات حزينة بدأها الوباء وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية.

الجمهور السعودي أمتعنا كثيرا خلال هذه المناسبة وشكل قوة ناعمة عفوية ساهمت في تعريف العالم بمجتمعنا الذي يحب الحياة والفرح ويتفاعل مع محيطه العالمي، خصوصا وأنه شكل العدد الأكبر من الحضور بحكم قرب المسافة. هذا التأثير الإيجابي الذي تركه الخليجيون والعرب على الحضور والمشاهدين في أنحاء العالم سيغير الكثير من الصورة النمطية التي يحملها الكثيرون عن هذا الجزء من العالم، وقد ظهر ذلك بالفعل عندما رأينا الجماهير من كل ثقافة ترتدي العمامة والغترة كجزء من مشاركة ثقافة المنطقة.

يذكر أحد الألمان أن شعب بلاده أصبح أكثر وداً وانفتاحاً على الآخر بشكل كبير بعد أن عُقِدت بطولة كأس العالم لديهم واختلطوا بالثقافات الأخرى وتفاعلوا معها، لذلك فإن التأثير الناعم الذي تركته جماهيرنا خلال هذه البطولة ممتد وعميق، وسيساهم في تغيير الصورة النمطية عن منطقتنا وثقافتنا بشكل إيجابي.

*نقلاً عن الرياض السعودية