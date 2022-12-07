معركة الطواحين والتانغو

حين تصل بطولة كأس العالم لأدوارها المتقدمة فمن الطبيعي أن نرى مباريات من العيار الثقيل بين منتخبات كبيرة في كرة القدم، حيث سنشاهد في ربع نهائي مونديال 2022 مواجهة كبيرة بين الأرجنتين وهولندا، الذي يمني النفس كل منهم بالتتويج المونديالي.



معركة منتظرة لعشاق كرة القدم، فالتانغو يطمح في تحقيق اللقب الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1986، ولا شك أن تحقق ذلك سيكون فك العقدة بعد 8 نسخ من المحاولات منذ آخر تتويج، فقد كانت الأرجنتين قريبة من الفوز باللقب في مناسبتين ولكن خسرتها عامي (1990-2014) أمام ألمانيا، كما أن الظفر بالمونديال سيكون مسك الختام لأحد أفضل اللاعبين في التاريخ إن لم يكن أفضلهم وهو ميسي، أما الطواحين الهولندية فتسعى جاهداً لفك عقدة أزلية صاحبتها في البطولة ونيل اللقب للمرة الأولى في تاريخها، بعد ثلاث نهائيات خسرتها هولندا في السابق أعوام (1974-1978-2010) ضد ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا، وفي حال الفوز باللقب العالمي لا شك أنه سيكون بمثابة الحلم الذي طال انتظاره للهولنديين.

وأخيراً فإن مواجهاتهم دائماً ما تكون مثيرة والتاريخ شاهداً على ذلك، ولعل أشهر لقاءاتهم نهائي 1978 عندما ظفرت الأرجنتين بأول لقب على حساب هولندا بقيادة كيمبيس، وربع نهائي 1998 عندما انتصر الطواحين بهدف الفوز الأسطوري الذي سجله بيركامب، ونص نهائي 2014 حين تفوق رفقاء ميسي بركلات الترجيح، ولا شك أن اللقاء القادم بينهم لن يقل إثارة وقوة عن مواجهاتهم السابقة.



مسج إعلامي



قدم المنتخب البرازيلي مستوى رفيعا وحقق انتصاراً صريحاً على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف ليصطدم مع كرواتيا في دور ربع النهائي، فمهما اختلفنا في ميولنا لأي منتخب أو ناد يبقى هناك واقع وتاريخ مدون لا يمكن تغييره، فالبرازيل هي البرازيل ولا يوجد لها أي مثيل في عالم المستديرة وهي مرشحة فوق العادة لتحقيق اللقب.

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*نقلاً عن الوطن البحرينية