المغاربة.. «فخر الرجال»

فوز المنتخب المغربي العربي الشقيق في مباراته أمام أحد أفضل المنتخبات الأوروبية وهو الماتادور الإسباني المدجج بالنجوم وتأهله لدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022، تحقق عبر الركلة الحاسمة والتي سجل منها اللاعب أشرف حكيمي، المولود في إسبانيا وخريج أكاديمية ريال مدريد بعد أن فشل لاعبو المنتخب الإسباني في تسجيل أي من ركلاتهم وبعد تألق لافت لحارس مرمى فريق إشبيلية ياسين بونو وتصديه لاثنتين من الركلات الترجيحية، جاء هذا التأهل ليؤكد أحقية «أسود الأطلسي» في التأهل والصدارة التي تضاف للتاريخ العربي في مشاركات المونديال، لترسم لنا خطوط عريضة لأماني الشعوب العربية في أن يصبح بطل العالم القادم منتخب عربي.

بات المنتخب المغربي لكرة القدم الفريق العربي الأول في تاريخ بطولة كأس العالم الذي ينجح في تخطي عقدة دور الـ16، بعد أن شارك في الدور نفسه للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ عام 1986، كما بات المغرب الفريق الإفريقي الرابع الذي استطاع التأهل لدور الثمانية بعد المنتخب الكاميروني في 1990 والسنغالي عام 2002 والغاني عام 2010.

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وتابع المنتخب المغربي نتائجه الباهرة في مونديال 2022 وحافظ على سجله خاليا من الخسارة، كما أن شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على المنتخب الكندي 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة التي ضمنت له التأهل التاريخي إلى دور ثمن النهائي للمرة الثانية بعد الأولى منذ عام 1986، كما استحق المنتخب المغربي الفوز والتأهل لأنه وقف ندًا أمام رجال المدير الفني الإسباني لويس إنريكي.

أمام المنتخب المغربي الفرصة في التأهل لدور نصف النهائي الذي لم ينجح أي منتخب عربي أو أفريقي في تأهل له، فالمنتخب المغربي عليه أن لا يفوت الفرصة ليصبح أول منتخب من قارته يظهر بين العظماء الأربعة وكبار العالم، وأن يستمر مشواره في البطولة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة بإذن الله.

إن نجوم المنتخب المغربي التي سطعت في استاد المدينة التعليمية وكشرت أسود الأطلسي عن أنيابها في تقديم ملحمة بطولية أمام المنتخب الأسباني، قادرة على أن تبرهن للجميع بأن ممثل العرب والحصان الأسود للبطولة بإمكاناته العالية وروح لاعبيه القتالية قادر على أن يتخطى عقبة الكتيبة البرتغالية بقيادة كريستيانو رونالدو في مباراة دور الثمانية المرتقبة.

ختامًا للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.

*نقلاً عن الأيام البحرينية