الرياضة تقرب الشعوب

تعتبر الرياضة مناسبة عظيمة ينصهر العالم خلالها في تكوينات ثقافية ملهمة، حيث تطورت عبر الزمن لتصل إلى وحدة ثقافية بين الشعوب. وكأية ظاهرة كبرى، هناك ثقافة ترافق المونديال العالمي، وتنبعث منه، تنتجها الروح الرياضية، كأهم الوسائل الفعالة لتقريب الناس وتذويب فوارقهم وطي المسافات بين الأمم والثقافات والشعوب. ويمكن للرياضة المساعدة في نشر قيم التعاون والتآخي بين الشعوب، وتعميم ثقافة الإنجاز والتعاون والإيجابية.

ويمكن لكرة القدم أن تكون رسول محبة وإخاء بين الشعوب، يمكنها أن تعلم الناس كيف يتعارفون، كيف يشد بعضهم أزر بعض، كيف تجمعهم مشاعر واحدة تتجاوز فروقاتهم البشرية، كيف يلتف جزء كبير من العالم حول فريق لا ينتمي لدينه أو قوميته ولا يحمل جنسيته، كيف يتحول الإنسان في شهر إلى كائن عالمي، كيف يلتقي مع ملايين البشر حول قيم وأساليب رفيعة ترمز لمعايير التفوق والجودة والأداء الماهر.

شخصيًا وبعد حضوري جانبًا من المونديال، شاهدت مواقف جميلة تعزز التقارب في العلاقات بين الشعوب والأديان والثقافات المختلفة، فكنت سعيدًا بوجود هذا الكم الكبير من الجماهير التي حضرت البطولة من مشارق الأرض ومغاربها، وحصلت على الفرصة الذهبية للاطلاع عن كثب على عاداتنا وثقافتنا وحضارتنا العريقة والتقرب أكثر إلى ديننا الحنيف. في المقابل، شاهدت فرحة الجماهير المغربية ومشاركة الجماهير العربية كلها بتأهل الفريق المغربي إلى الدور نصف النهائي ووقوفها مع هذا الفريق البطل، فبفضل فوز المغرب توحد العرب وتناسوا خلافاتهم وتذكروا أن المصير واحد. كم كان جميلًا أن يتناقل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو نزول ملك المغرب إلى الشارع ومشاركة شعبه هذا الإنجاز المستحق.

كما لا ننسى فرحة الجميع عندما فازت السعودية على الأرجنتين وحققت المعجزة، والفريق التونسي الذي فاز على بطل العالم فرنسا. كما أتمنى إقامة المزيد من البطولات الرياضية المختلفة في الأراضي الخليجية والعربية وذلك لتغيير الصورة غير الصحيحة التي ينشرها الإعلام الغربي وغياب الإعلام العربي المناهض مع الأسف الشديد. وكل عام والجميع بألف خير.



*نقلاً عن البلاد البحرينية

مادة اعلانية