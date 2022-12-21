«ريمونتادا» غير كروية

ما جرى في مونديال قطر لكأس العالم، كله مثيرٌ للعواطف... ليس نهاية برفع البطل الأرجنتيني، معشوق نصفِ الكرة الأرضية، أغلى جوائز كرة القدم، كأسَ المونديال.

الثلاثون يوماً التي تقاضاها زمن المونديال من ساعات عمرنا، كانت مستحقة، لأنَّها أهدتنا الوفيرَ الغزيرَ من لحظات التصعيد العاطفي والترقب والكرّ والفرّ على ميدان المعركة الكروية الأخضر.

شهدنا فيه لحظاتٍ عربيةً خاصة، بدايتها كانت من الفوز السعودي الباذخ على بطل المونديال. الفريق الأرجنتيني، ثم الصهيل المغربي الذي سمعه العالمُ كلُّه من الحصان المغربي الأصيل.

على ضفاف هذا كله، ولدت مسائلُ خارج قوسِ الرياضة، فالغربيون أراد كثيرٌ منهم تحويلَ مونديال قطر إلى مهرجان لمناصرة الشذوذِ الجنسي وتطبيعِ المثلية في عقر دار العرب، خاصة المنتخب الألماني الذي قوبل باستهجان جماهيري حاد، والجمهور العربي كان هو الأكثر عدداً والأعلى صوتاً في مدرجات الملاعب القطرية.

كما تنادى بعضُ محترفي حلب المناسبات الجماهيرية من مهرة الأحزاب الأصولية الشعبوية عندنا فأرادوا تحويل المناسبة إلى معارك يرموك وحطين جديدة! وبعضهم شطَّ به الخيال وصور الانتصارات المغربية «الكروية» «جهادا» جديدا، لكن هذه المرة بأقدامِ حكيم زياش ورفاقِه بدل سيوف ابن تاشفين وسلاطين المغرب القدماء ضد الإسبانيول و«البورتغيز» السالفين!

هذا يكشف أولاً عن التكالب السياسي العالمي على «حلب» ضرعِ كرة القدم في محلب السياسة والأحزاب، من كل الأطراف، شمالاً وجنوباً. وثانياً عن صعوبة الفصل، كما ينادي الفيفا، بين السياسة والرياضة، خاصة أنَّ الفيفا نفسه أولُ المنتهكين لهذه القاعدة من خلال تجميده لنشاط روسيا في كرة القدم العالمية.

مونديال كان مشبعاً بالسياسة قبل أن يبدأ بكثير، لكن لفت انتباهي على ذكر الإنجاز المغربي العظيم هذه الملاحظة العميقة التي دونتها نزهة بو عزة وهي كاتبة مغربية على منصة (حفريات)، حين سألت:

أليس تصنيف إنجازاتنا بالحالات اللّامتوقعة، أو بالحدث المعجزة، أمراً يوحي بمتلازمة قصورنا الذاتي؟ ألا نعترف بأنّ تحقيقَ خطوةٍ تقدمية في التاريخ لا تأتي إلّا على شاكلة طفرة تكسر هذا المعتاد، الذي لا يشبهُها ولا يمثلها؟

وأتبعت ذلك بخلاصة معبرة، إذ استنتجت:

وعليه قد يعبّر الإنجاز عن طفرة، أكثر من كونه إنجازاً ناتجاً عن تراكم لفاعلية واقعية؛ هُيئت وفق شروط وأسباب أمر تحققه، وهو أمر نعبّر عنه حتى في خطاباتنا بعد الإنجاز الكروي، فنسمّيه حدثاً غير متوقع. لم نتوقعه؛ لأنّنا لم ندرجه ضمن أحلامنا الممكنة، ولم نسطره كأفق قابل للانتظار.

لقد كان شهراً متخماً بكل شيء وكاشفاً لكل شيء…

*نقلاً عن الشرق الأوسط اللندنية

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