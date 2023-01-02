النصر والتاريخ

حسنًّا، إنه خبرٌ تاريخيٌّ في كرة القدم، لحظةٌ بعنوان “النصر يوقّع مع رونالدو”. نادي النصر يفاجئ العالم، ويتعاقد مع رونالدو، يتعاقد مع النجاح في كل شيء، يتعاقد مع رونالدو الشركة، يتعاقد مع مليار متابع لرونالدو، يتعاقد مع شهرة، ستنعكس بإذن الله إيجابًا على النصر، يتعاقد مع أخبار يومية يشاهدها الملايين، يتعاقد مع رعايات ستأتي لنادي النصر بأرقام كبيرة، يتعاقد مع نقلة فنية كبيرة في النادي.

في انتقال رونالدو التاريخي للنصر في سن 39 دروسٌ وعبر، ومن وجهة نظر عملية وظيفية، اللاعب في نهاية الأمر مجرد “موظف”، يأتي بأرباح للنادي والجهة التي يتعاقد معها، وهو وصف نفسه بأنه شركة، تهتمُّ أولًا وأخيرًا بالمداخيل والأرباح، عندما وصل إلى هذا العمر.

رونالدو، ثلاث بطولات دوري أبطال متتالية، وخمس كرات ذهبية، وكأس أمم أوروبا، ملكٌ من ملوك كرة القدم الذين سيذكرهم التاريخ إلى الأبد. في نهاية المشوار الكروي سنيًّا، قالها سابقًا: أبحث عن تحدٍّ جديد!

رونالدو خلال الستة أشهر المقبلة سيكون محور حديث العالم في كرة القدم، ولا بد من استغلال هذه الفترة بإبداع لتكون الفائدة من قاعدتها، وتنطلق نحو خيارات أوسع وأشمل للإبداع.

مشاهدات الـ “سوشال ميديا” الخاصة برونالدو، ستنعكس على نادي النصر، ويجب استثمار هذا الانعكاس بأقصى درجاته، هذا إذا ما علمنا أن أكبر أو أنجح وسائل التسويق في هذا الزمن، هي الـ “سوشال ميديا”.

تظلُّ صفقة رونالدو صفقة القرن، ليست فقط للنصر، بل والسعودية أيضًا. الآن النصر يمتلك أكبر وأنجح “ماكينة تسويق” في تاريخه. دراسة قام بها ويس هاريس، قالت لنا: إن أكثر من 80 في المئة من سكان العالم يعرفون من هو رونالدو، و79 في المئة من الناس يتأثرون باللاعب وطريقة حياته، وأن أي منتج مرتبط باللاعب يحقق ثقة شرائية عند 67 في المئة من مشاهدي إعلان هذا المنتج!

لذلك لا تتعجَّب عند وصول رونالدو إلى الرياض من خبر بيع 520 ألف قميص للمهاجم في 24 ساعة فقط! رقم خيالي، إضافةً إلى أنه ليس آخر الأرقام القياسية التي سيحطمها البرتغالي.. بالطبع!

أخيرًا، السعودية ستكون محور حديث العالم كرويًّا وتسويقيًّا من خلال التسويق للسعودية بقوتها الناعمة بجميع جوانبها الثقافية والسياحية والترفيهية، والجانب المهم سيكون رياضيًّا، وما صفقة رونالدو إلا البداية، كما صرَّح وزير الرياضة، لذا لابد أن نكون مستعدين بوصفنا منظومةً رياضيةً كاملةً للتطور والدعم المقبل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده عرَّاب الرؤية السعودية.

*نقلا عن الرياضية السعودية