صفقة «معلم»

* هي صفقة من العيار الثقيل، بصراحة «ضربة معلم» من مجلس إدارة نادي النصر السعودي، بعدما أعلن «العالمي» رسمياً عن تعاقده الأسبوع الماضي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 37 عاماً، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسيبقى «الدون» صاحب لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات بين جدران العاصمة الرياض حتى 2025، مقابل أكثر من 200 مليون يورو في الموسم، خطوة خيالية، تحمل تحديات جديدة، ومكاسب مادية حدث ولا حرج، وأول الغيث قطرة كما يقولون، الآن النصر السعودي هو الاسم الأكثر تداولاً على «مانشيتات» الصحافة العالمية، ونشرات التلفزة الرياضية والسياسية حتى، وسينزعج «تويتر» من كثرة التغريدات، ولن يأخذ «إنستغرام» وقت راحة من كمية أخبار وصور «الدون» مع ناديه السعودي الخليجي العربي الآسيوي، الوجهة الأولى للأسطورة في هذه الناحية من العالم، ليبقى «العالمي» تحت الأضواء أكثر من أي وقت مضى.

* «الدون» لن يكتفي بدوره مع النصر السعودي، ولن تكون أهدافه أو بطولاته خلال المرحلة المقبلة هي الهدف، ولن تكون النهاية، التعاقد مع رونالدو هي البداية لحلم قادم، وأمل كبير باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، حيث سيكون رونالدو رأس حربة الملف، ابن مدينة «ماديرا» وقع عقداً لمدة 7 سنوات، حيث سيلعب مع النصر موسمين ونصف، وبقية العقد سفيراً لملف استضافة مونديال 2030.

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* في 48 ساعة فقط تخيلوا أن مبيعات قمصان رونالدو حققت 240 مليون ريال سعودي، بعدما تم بيع 2 مليون قميص، يحمل الرقم 7 للدولي البرتغالي مع النصر.. ماذا فعلت أيها البرتغالي صاحب التاريخ العريق مع الساحرة المستديرة، ليفاجأ الجميع باندفاع مشجعي النصر نحو متجر النادي لشراء قميص رونالدو، بمجرد إعلان صفقة التعاقد معه، إقبالاً تاريخياً لم يحدث من قبل، ولن يتكرر على الأقل خلال العقد المقبل.

* وتخيل أن عدد المتابعين لحساب النصر السعودي على «إنستغرام» ارتفع إلى أربعة أضعاف، متجاوزاً 3.4 ملايين متابع، بعد أن كان 800 ألف متابع فقط، بعدها نشر رونالدو صورة له بقميص النصر على حسابه الرسمي على «إنستغرام»، حققت ما يقرب من 30 مليون إعجاب في 15 ساعة فقط.. أي مكاسب تلك تتحقق من صفقتك أيها العالمي مع «الدون».

صافرة أخيرة..

الصفقة العالمية لا يبغضها، ولا يتهكم عليها إلا حاقد أو حاسد أو جاهل في أمور التسويق، أو ذلك الذي ينتمي إلى خصوم النصر والدون.

*نقلا عن البيان الإماراتية