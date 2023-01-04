رونالدو في السعودية.. ماذا بعد ؟!

لم أتخيل أن يستقطب حدث تعاقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي كل هذا الاهتمام الإعلامي والجماهيري على مستوى العالم، مما يؤكد أهمية مثل هذه الصفقات ودورها في جذب الأضواء!



أما اهتمام الجماهير السعودية بمختلف ميولها واحتفائها بوجود نجمها العالمي في الدوري السعودي، فسينعكس على شعبية نادي النصر خاصة بين مشجعي كرة القدم الأصغر سناً، وكان لافتاً حضور مشجعين هلاليين لاحتفالية تقديم اللاعب لجماهير النصر في ملعب مرسول بارك البارحة، بينما وجدت قائمة الانتظار للحصول على تذكرة الاحتفالية تصل إلى أكثر من 107 آلاف شخص في اللحظة التي استخدمت فيها تطبيق بيع التذاكر، ويقال إنها وصلت لاحقاً إلى أكثر من 130 ألف شخص، علما أن سعة المدرجات لا تتجاوز 25 ألفاً!



اهتمام شبكات التلفزة الإقليمية والعالمية بالتفاوض مع نقل فعاليات الاحتفالية تؤكد أن عائد استثمارات التعاقد مع مثل هذا النجم ستغطي جزءاً كبيراً من تكلفة عقده، وكانت أندية أوروبية ربحت خلال أيام وأسابيع عشرات ملايين الدولارات من تسويق القمصان وحدها عن إعلان انتقال نجوم من وزن ميسي ورونالدو ونيمار، مما يعكس القيمة التسويقية العالية للتعاقد مع هؤلاء النجوم العالميين!



أصبح النصر اليوم من أشهر أندية العالم بسبب صفقة رونالدو، وستكون مبارياته محل متابعة عشاق «الدون» في جميع القارات الخمس، وهذا يستلزم عملاً محترفاً على المستويات التسويقية والإدارية والتنظيمية والإعلامية!



يجب أن نضمن رفع كفاءة النقل التلفزيوني، وحسن اختيار ضيوف البرامج الرياضية، واحترافية عمل لجان اتحاد كرة القدم، فالعالم كله يشاهدنا ويتابع دورينا اليوم ولا يمكن أن نسمح لأحد بأن «يفشلنا» ويشوه صورتنا أو يخذل رؤية وأهداف التعاقد مع نجم بحجم كريستيانو!

*نقلاً عن عكاظ السعودية