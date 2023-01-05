نيوكاسل "المشروع السعودي الناجح"

في هذا العام إذا أردنا أن نشيد بعمل وأداء ناد، فلا شك أن نيوكاسل الإنجليزي يأتي في طليعة هذه الأندية، كيف لا والنادي يقدم مستويات كبيرة في البطولات الإنجليزية وبالأخص في البريميرليغ، والدليل احتلاله المركز الثالث خلف أرسنال والسيتي ما جعل الجميع يكيل المديح لنادي نيوكاسل العريق.



مشروع نيوكاسل الناجح تكلل عندما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي، ومنها بدء العمل كمنظومة متكاملة واحترافية من الإدارة الجديدة التي بدأت عملها بالتعاقد المفاجئ مع المدرب غير المعروف إيدي هاو الذي جاء اختياره على حساب مدربين لامعين مثل إيمري ورودجرز وكونتي، واعتقد بأن تواجد مدرب لا يملك اسماً كبيراً أحد أسباب نجاح الفريق، وتمكن إيدي هاو من إيجاد توليفة رائعة من اللاعبين سواء المتواجدون في الفريق أو الصفقات الجديدة التي استفاد منها نيوكاسل إلى حد بعيد ليساهم ذلك في إنقاذ الفريق من الهبوط الموسم الماضي، وفي هذا الموسم يقدم الفريق مستويات مبهرة وأصبح رقم صعباً جداً في الدوري الإنجليزي، بدليل أنه أقل من تجرع الخسارة في البريميرليغ رفقة أرسنال، وضمن أقل الأندية أيضاً خسارة في الدوريات الكبرى.



وأخيراً فإن خلاصة القول أن أي نجاح لا بد وراءه عمل إداري صحيح ومتزن وهذا ما شاهدناه في نيوكاسل، وإذا استمر الفريق على النهج نفسه أتوقع بأنه سيكون منافساً حقيقياً وقوياً على كافة البطولات الإنجليزية، كما أن هناك حظوظاً كبيرة بتواجده في دوري الأبطال الموسم المقبل.

مسج إعلامي



بعد تعاقد العالمي نادي النصر السعودي مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، هناك أقاويل بمحاولات الفريق النصراوي في التعاقد مع بعض النجوم العالميين في الفترة القادمة وأبرزهم سيرجيو راموس ونغرلو كانتي وغيرهم من اللاعبين، ولا شك أن ذلك سيجعل النصر قوة كبيرة وستزيد فرصهم لتحقيق لقب أبطال آسيا في المستقبل القريب.

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*نقلاً عن الوطن البحرينية