رونالدو.. هل يغيّرنا؟

وقَّع مع النصر وبدأ التمارين، ومنذ ذلك الحين، أصبح حديث الملايين. العالم يتابع كريستيانو بشغف وحب واهتمام، وهذا ما تعكسه مليارات الصور والقصص والتفاعلات من الصحف والقنوات والمنصَّات.

يجب ألَّا تتوقف الحكاية عند هذا الحد، فنحن أمام لحظة تاريخية، يجب أن نستثمرها لرفع المعايير، فقد لفتنا أنظار العالم.. سكان الكوكب ينظرون.. ماذا نحن فاعلون؟

الخبر السيئ أن الزخم الذي صاحب توقيع “الدون” مع النصر لن يستمر، وستكون هناك أحداث جديدة ومثيرة أخرى. لن نستطيع البقاء في دائرة الضوء إلا إذا استطعنا خلق محتوى مثير وذا جودة عالية، يمكن التفاعل معه. يجب ألَّا نعتمد على أن رونالدو يوزع، وأن كل ما يفعله مثير.

سأركز فقط على جانب النقل التلفزيوني، الذي يجب أن يواكب الحدث، وينقل المباريات بطريقة مختلفة عن السابق.

يجب أن يُستقطب سريعًا معلّق باللغة الإنجليزية فالاهتمام بالمباريات والأندية سيكون هائلًا، ومحاولة زيادة عدد المشاهدين والمتابعين سيكون التحدي الأول على القنوات الرياضية.

أيضًا يجب أن يتم كتابة أسماء الأندية واللاعبين على الشاشة باللغة الإنجليزية لكي يستطيع المتابع التمييز بين الفرق واللاعبين.

من المهم فتح البث دون تشفير للجميع سواءً البث الفضائي أو الإلكتروني، إلى جانب كل الوسائل الممكنة، لأن الهدف هو وصول الدوري السعودي إلى أكبر عدد ممكن من محبي كرة القدم، ونقل التطور الكبير الذي يحدث للكرة السعودية.

يجب إطلاق منصة إلكترونية متقدمة بوصفه جزءًا من استراتيجية رقمية واسعة، تتضمن تطوير منصة رقمية، تقوم بإدارة جميع الأصول الرقمية، مثل محتوى الفيديوهات والصور والإحصاءات.

يجب أن نصل للعالم لا أن ننتظرهم ليأتوا إلينا من خلال تسويق ملخصات المباريات وتوزيعها على القنوات والمنصَّات المختلفة.

هناك قصة نجاح عظيمة لتسويق الدوري الياباني عالميًّا، أتمنى أن يقوم المهتمون في النقل التلفزيوني بالاطلاع عليها، والتعلم من تلك التجربة التي جعلت ملخصات الدوري الياباني تُعرَض على القنوات الفضائية والإلكترونية على مستوى العالم.

يمكننا أن نكتفي بالحفلة التي أقامها النصر لكريستيانو، وبعدها كلٌّ يذهب إلى بيته، ونعود في صباح اليوم التالي وكأن شيئًا لم يكن، وقد نستثمر هذه اللحظة بكل فنٍّ واحترافية، ونجلعها صفقة القرن تسويقيًّا واستثماريًّا وإعلاميًّا.

*نقلاً عن الرياضية السعودية