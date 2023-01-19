أفتخر إني أهلاوي

• حالة يجب أن تدرس، حالة يجب أن توضع ضمن أولويات الرياضة وأهلها ومن يديرها.



• جدة البارحة تسأل من خلال زوارها أي حدث هذا الذي يقام في جنوب العروس؟



• لن أستعير شعر شاعر أو رواية راوٍ أو مقولات فلاسفة لكي أصف الحال.



• ففي المكان كانت أجمل رواية وأجمل شعر وكل العشق.. الأهلي الذي نختصره في الحياة ولونها.



• ودي أصف الحدث وأروي لكم قصة غرام تساوت فيها الأعمار والمراحل وودي أغوص في التفاصيل لكي أجلب لكم الحقيقة على طبق بلغة فاخرة لكن وآه من لكن صغرت الأحرف والحدث كبير.



• فاز الأهلي وليست هذه القصة والرواية بل ثمة إبهار آخر كان قبل المباراة وأثناء المباراة فيه تفاصيل عشق وارتباط يسر كل من يحب كرة القدم ويعشق الأهلي.



• ياه كم أنا ممنون وأنا أرى من يدافع عن شموخ الأهلي بهذه الصورة الزاهية والعشق المتجذر الذي ينم عن وفاء نادر باح به جمهور الأهلي.



• فنحن معشر الأهلاويين نصنع من الحزن فرحاً ومن الألم أملاً ومن الانكسار شموخاً ولهذا أقول دائماً ثمة من يشعر بنقص أمام الأهلي وهذا ليس ذنبنا بل تراتيب حياة وإرث متمسكون به ومحافظون عليه.



• لم نغب حتى نعود هكذا قال لي مشجع أهلاوي معاصر فغيابنا حضور، وحضور تجده أينما تجد الأهلي.



• ظنوا ببعض العبارات البلهاء والعبارات المنهكة من التكسير أن الحياة ستبدو سعيدة لهم لكنهم فوجئوا قولاً وفعلاً أن الأهلي ذات يوم آتٍ.



• ولاغرو أن أقول إن الفخر كل الفخر لي ولمن هم مثلي من العشاق أن نتباهى ونفخر بعشق الأهلي، ولا تثريب عليكم إن تحسستم رؤوسكم.



• ومضة:



مهما الظروف تحاربك في كلّ يوم



‏ لا تنكسر.. حارب ظروفك وانتصر



ما دمت في هذا الوطن عقيد قوم



‏ لابد لـ ظروف الليالي.. تنكسر



لا زلت مطمع.. لـ الكبار ولـ النجوم



‏ لا زال لـ اسمك هيبه، وعزّ، وفخر



ما فيه شيّء بهـ العمر.. يبقى وْيدوم



‏ إلا.. محبّتك.. لـ نهاية هالعمر

*نقلاً عن عكاظ السعودية