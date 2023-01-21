أوروبا تحت المجهر

*فضيحة كبيرة تعرض لها نادي يوفنتوس الإيطالي عندما انحنى أمام نابولي متصدر الدوري بخماسية كانت قابلة أن تكون معرضة للزيادة!!.

هزيمة مذلة تسطر في تاريخ يوفنتوس العريق وتؤكد مرةً اخرى أن مدرب الفريق اليغري أفلس فنيا ولم يعد قادرا على قيادة البيانكونيري لما هو افضل... فما قام به أمام نابولي من أخطاء فنية على صعيد اختيار طريقة اللعب لا يقع بها حتى مدرب مبتدئ للتو يتعلم أساسيات فنون التدريب ومع الأسف لا يسع المجال لذكرها تفصيليا... بيد أن الجميع يتفق على أن اليغري هو المسؤول الأكبر عن هذه الخسارة الفاضحة!!.

اليغري انتهى وقته والإبقاء عليه سيزيد محن السيدة العجوز في المرحلة القادمة... فبعد الخروج المذل من دوري الأبطال ... ها هو يقترب من خسارة المنافسة على لقب الكالتشيو!!.

* مدرب الارسنال الاسباني ارتيتا يقود كتيبة الغنرز بثبات نحو لقب البريميرليغ بكل جدارة واستحقاق حتى الآن... فما يقدمه المدفعجية من مستويات باهرة أمام خصومه تجعلنا نعتقد أن يكون الأحق للفوز بلقب الدوري الانجليزي لهذا الموسم.

فكر ارتيتا الرائع أكد فيما لا يدع مجالا للشك أن كرة القدم تدار بالفكر والنظرة الثاقبة وليس بالضرورة أن يكون المال عاملا حاسما في نجاح ادارتها... فالارسنال لم يتعاقد مع لاعبين فوق العادة ويصنعون الفارق الكبير... ومع ذلك يقدم مستويات مقنعة أكثر مما يقدمه مانشستر سيتي وتشيلسي الذين أنفقوا أموالاً طائلة تفوق ما دفعه الارسنال بأضعافٍ مضاعفة!!.

*نجح نادي برشلونة في الفوز بكأس السوبر الاسباني بعدما تمكن من الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد في النهائي الذي اقيم في الرياض.

ريال مدريد فقد الكثير من مستواه في الفترة الاخيرة... وما يقدمه المرينغي يعطي مؤشرا واضحا للرئيس بيريز أنه قد حان وقت إحداث ثورة في الفريق بعد وصول أغلب عناصر الفريق لمرحلة التشبع من البطولات وغياب الشغف والإصرار!!.

*نقلاً عن البلاد البحرينية