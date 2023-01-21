لدي قناعة تامة ومن خلال معرفة سابقة ولفترة محددة بأن معالي المستشار تركي آل الشيخ لديه القدرة التامة على إنجاح أي عمل مهما بلغت صعوبته فهو من النوع الذي يعمل أكثر من ثماني عشرة ساعة في اليوم ولا ينام إلا سويعات قليلة وأحيانًا في مكتبه فهو يشرف على العمل بنفسه ويهتم بأدق التفاصيل ولنا في مباراة موسم الرياض المثال الواضح فاختيار فريق باريس سان جيرمان اختيار موفق لوجود نخبة من نجوم العالم وأساطيره (ميسي ونيمار ومبابي) ثم في اختيار نجوم من الهلال والنصر مع المدرب الكبير (جالاردو) الذي تم اختياره أيضًا بعناية فائقة وهناك أخبار بأنه سيدرب أحد الأندية المحلية سواء في هذه الفترة أو في الموسم القادم.

واختيار ملعب المباراة جاء متوافقًا مع العدد الجماهيري الكبير من الجماهير التي حضرت ودعمت وكانت فرس الرهان على نجاح المنشط الكبير.

وفي المباراة الكبيرة كانت الإثارة حاضرة في كل تفاصيلها وقدمت النجوم المتلألئة في الفريقين متعة بصرية في مباراة شهدت تقلبات كثيرة زادتها جمالًا وروعة.

ومن التفاصيل الدقيقة التي سعى معالي المستشار إلى تواجدها والاهتمام بها حضور نخبة من الأساطير في الإستديو التحليلي (تيري هنري وديل بييرو وماجد عبد الله ويوسف الثنيان) بالإضافة إلى حضور الممثل الهندي العالمي (إميتاب باتشان) وكل هؤلاء لهم جماهيرهم الذين سيحرصون على مشاهدة نجومهم.

ولأن مثل هذه الفعاليات فرصة سانحة لفعل الخير فقد تم استحداث (بطاقة فوق الخيال) التي بيعت بعشرة ملايين ريال ذهب ريعها للأفعال الخيرية وأعطت لمشتريها مميزات ليست السبب الرئيس في الشراء.

ولو كان لي مقترح فإنه وبناء على أن الحدث في (موسم الرياض) فإن مشاركة كل أندية الرياض هي الخيار الأمثل وكانت تشكيلة المباراة بمشاركة تمبكتي وبانيجا وكيم وغيرهم ذات طابع أجمل على أن يكون الإداري من نادي الرياض.

ولا غرابة أن كل مناشط موسم الرياض وفعالياته ناجحة بامتياز فوراء كل هذه النجاحات رجل لا يعترف بالصعوبات ولا يتعامل معها بل يتجاوزها بعزيمة كبيرة وكأنها لم تكن.



(سوط آخر)

فـز قلبي من ضلوعي يوم شفتك

‏كـنّك مسوّي لـ أحاسيسي إعـاده

‏يذكرك بالخير ياللي من عرفتك

‏ما عرفت الا المسرّة والسعاده

*نقلا عن الرياضية السعودية