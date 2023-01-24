تقييم مشاركة «خليجي 25»

بعد المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الأخيرة «خليجي 25» في مدينة الكرم العربي «البصرة العراقية»، مشاركة لا بد لنا أن نراجع نتائجها والاستفادة من مخرجاتها بشقيها السلبي والايجابي، من خلال الاطلاع على كافة التقارير الفنية والإدارية من قبل الأجهزة الفنية والإدارية المسؤولة عن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لمراجعتها ودراستها بصورة مستفيضة، للاستفادة من تلك المشاركة في اتخاذ القرارات المستقبلية، والتي تصب في مصلحة الكرة البحرينية بما يكفل التمثيل المشرف في المشاركات المقبلة، دون أن نكتفي بما حققه المنتخب في السنوات الماضية من الفوز ببطولة غرب آتحاد آسيا وبطولة «خليجي 24».

لا يزال الشارع الرياضي يعيش حالة من الصدمة والذهول عقب خروج منتخبنا الوطني لكرة القدم من المنافسة في بطولة «خليجي 25» بعد هزيمته أمام المنتخب العماني الشقيق في مباراة الدور قبل النهائي لتنهي آماله في المحافظة على لقبه، فهناك من ألقاء اللوم على المدير الفني للمنتخب السيد هيليو سوزا والبعض الأخر حمل اللاعبين مسؤولية الخروج الحزين، ما يحدث في وجهة نظري أمر غير مقبول، بمعنى أن لكل مشروع أو برنامج أو مشاركة تقييم للعمل من جميع النواحي من أجل الوقوف على إيجابيات وسلبيات العمل، ما يحدث من إلقاء المسؤولية على عدة أطراف دون تحديد الأطراف الرئيسية، لن يصب في مصلحة الكرة البحرينية.

إقامة مؤتمر صحفي للجهازين الفني والإداري للمنتخب وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والصحفيين أمر ضروري في هذا الوقت لمناقشة الأسباب الرئيسية وراء خروج منتخبنا خالي الوفاض من «خليجي 25»، وأيضًا في سبيل وضع النقاط على الحروف وإيجاد الحلول الجذرية للأخطاء التي وقع فيها الفريق والجهاز الفني، حتى نعيد للمنتخب هيبته التي فقدها في البصرة وقبيل المشاركة في بطولة آتحاد غرب آسيا القادمة والاستعداد الجيد والكبير لنهائيات كأس آسيا المقبلة، التقييم المنطقي المبني على علم ودراسة، فمرحلة التقييم هي استمرار مراحل النجاح لمنظومة الكرة البحرينية.

ختامًا للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.

*نقلاً عن الأيام البحرينية