نموذج مختلف

انطلقت بطولة دبي الدولية لأندية كرة السلة في نسختها الـ32، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بعد أن حققت نجاحات كبيرة، استفادت منها اللعبة؛ وانعكست على منتخبنا الوطني في ظل سيطرة «كرة القدم» على كل شيء من مادة ولاعبين واهتمام.

يشارك في البطولة العريقة عدد من مدارس اللعبة ما يعكس رغبتها في التنافس على أقدم البطولات الجماعية، التي استمرت طوال هذه الفترة باسم المدينة الغالية على قلوب الجميع «دانة الدنيا» الذي يجذب العالم.. ولهذا أصبحت من البطولات المهمة على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، إذ رسخت مكانتها بالوصول حالياً بعد المكاسب، التي أضافتها أسرة اللعبة بقيادة الأخ اللواء «م» إسماعيل القرقاوي وبقية زملائه، الذين حرصوا على استقطاب أفضل الأندية العربية والآسيوية.

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وبالتالي أصبحت هدفاً أساسياً لأقوى الأندية بالمنطقة، فما بذله المنظمون بقيادة الرياضي المخضرم؛ والذي يدفعه حبه وشغفه ورغبته في الاستمرار لهذه المدة، نابع من إيمانه بأن الإدارة ليست «برستيج»، بل خدمة لبلده، «بوعبدالله»، الذي يعمل بكل جد واجتهاد، منذ 50 سنة رياضة، يعد نموذجاً مشرفاً لكل رؤساء الاتحادات الرياضية الذين يقدمون كل ما يملكونه من أجل المصلحة العامة، وبالرغم مما تعانيه كرة السلة إلا أنها ستبقى صامدة كحال بقية الرياضات الشهيدة الأخرى..

والله من وراء القصد.

*نقلا عن البيان الإماراتية